Fortsætter Haas' Formel 1-team i 2021? Teamejer Gene Haas har i månedsvis overvejet sin Formel 1-fremtid, og Kevin Magnussen tror, den afgøres i de kommende uger.

VM 2020 starter i den kommende weekend, og her skal danskeren og hans teamkammerat Romain Grosjean med gode resultater overbevise den amerikanske milliardær om, at han skal blive i Formel 1.

»Gene gider ikke køre Formel 1, hvis han bliver nummer sidst eller andensidst. Det behøver jeg ikke spørge ham om – det ved jeg. Men jeg tror ikke, vi bliver nummer ni igen. Og hvis vi leverer varen, vil Gene fortsætte,« siger Magnussen til B.T.

Rygterne om Haas' Formel 1-exit tog fart efter den skuffende 2019-sæson, hvor Kevin Magnussens team rutsjede fra femte- til niendepladsen i konstruktør-VM.

Foto: Grand Prix Photo

»Der er udelukkende noget, Gene bestemmer, og der er ikke noget, der er sikkert, før han har skrevet under. Men jeg tror på, vi bliver i Formel 1,« sagde teamchef Guenther Steiner i sidste uge til blandt andet B.T.

Såfremt Gene Haas vil trække sig fra sporten, er 2021 det optimale tidspunkt: Alle de relevante kontrakter – med Formel 1-organisationen, de tekniske partnere Ferrari og Dallara og begge kørere – udløber efter denne sæson.

Men samtidig bliver 2021 også året, hvor et nyt ’budgetloft’ vil kunne gøre Haas F1 Team mere konkurrencedygtige. Fra næste sæson må hvert team maksimalt bruge 145 millioner amerikanske dollar om året.

»Det er stadig mere, end Haas bruger, men budgetloftet vil tvinge mange af de andre teams til at skære ned. Det må alt andet lige stille Haas i en stærkere situation,« siger Magnussen.

Kevin Magnussens kontrakt med Haas udløber i princippet efter denne sæson, men teamet har en såkaldt option på ham for 2021.

»Hvis de indløser den, er jeg bundet til teamet i 2021. Og jeg håber, de indløser den. Det er fedt at være hos Haas, hvor jeg kan udvikle mig i et miljø, jeg kender,« har Magnussen tidligere udtalt til B.T.