I Formel 1 blev Kevin Magnussen berømt og berygtet for sin aggressive stil. Med lynhurtige starter, frygtløse førsteomgange og overhalinger, ingen andre vovede, fik Magnussen gang på gang losset sin håbløse Haas-racer frem på placeringer, hvor den slet ikke hørte til.

Men nu skal Magnussen dæmpe sig. I den amerikanske IMSA-serie for sportsvogne skal der andre ting på racerrepertoiret. Specielt i weekenden, hvor sæsonpremieren afvikles som et langdistanceløb over 24 timer på Daytona-banen i Florida.

»Jeg skal nok skrue lidt ned for min aggressive stil,« siger Magnussen med et smil til B.T.

»Nu handler det for eksempel i høj grad om at være god til at komme gennem trafikken, når de langsomme GT-biler skal overhales.«

IMSA har biler med fra fem forskellige klasser, og Magnussens Cadillac-prototype fra HDi-klassen er omkring 15 sekunder hurtigere end de langsomste GT-biler pr. omgang. Det betyder, at prototyperne hele tiden skal sætte langsommere konkurrenter tilbage med en omgang.

»I weekenden skal vi vel overhale langsommere biler mindst 1.000 gange i løbet af de 24 timer. Så gælder det om at finde en god balance, mellem hvor mange chancer man skal tage, og hvor meget tid man kan vinde,« forklarer Magnussen.

Hans berømte superstarter fra Formel 1 kommer ikke til at spille nogen rolle i weekenden.

»Lige præcis den kvalitet er ikke meget værd i langdistance-racing – uanset hvor godt man starter, er der stadig 24 timer hjem!« griner han.