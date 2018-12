Kevin Magnussen er frustreret over, at han ikke har kæmpet med om sejre og mesterskaber, siden han debuterede i Formel 1 tilbage i 2014.

Selvom 2018 har været danske Kevin Magnussens bedste sæson i Formel 1, nager det ham, at han ikke kører med helt fremme, hvor det er rigtig sjovt.

To femtepladser og 56 VM-point blev det ellers for Kevin Magnussen i denne sæson, hvor han også opfandt det såkaldte 'B-mesterkskab' i VM-stillingen efter de kørerne fra Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Alligevel er den 26-årige dansker ærgerlig over, at afstanden op til de hurtigste er så stor.

»Det er noget, der frustrerer mig. Det er ikke så spændende at kæmpe for at blive 'best of the rest' og alt det der. Det er ikke noget, der virkelig tænder mig,« siger Kevin Magnussen i et interview med Autosport og fortsætter:

»Det er faktisk lidt kedeligt kun at tale om at være bedst af de næstbedste.«

Sidst Kevin Magnussen kæmpede med om et mesterskab var i 2013, hvor han vandt talentserien Formel Renault World Series 3,5.

Faktisk vandt Kevin Magnussen også tredje afdeling af Sjællandsmesterskabet i gear-gokart i 2015 på hjemmebane i Roskilde. Men den sejr rangerer formentlig ikke så højt hos den danske Formel 1-stjerne.

I hvert fald fortæller Kevin Magnussen, at han efterhånden ikke kan huske, hvordan det føles at vinde et motorløb.

»Jeg har næsten glemt, hvordan det føles at stå på podiet, at tage pole position eller at vinde et mesterskab, fordi det er så lang tid siden, jeg har haft chance for at opnå det. Det er egentlig lidt skuffende, men det er sådan, det er,« fortæller Kevin Magnussen.

Den danske racerkører understreger dog, at han er glad for at være hos Haas-teamet, hvor han modsat tidligere i karrieren nu kører med om VM-point og har reelle kampe mod andre kørere i feltet.

»Jeg har været hos et bundhold tidligere, og det er helt sikkert ikke sjovt. I det mindste kæmper jeg her med om point og mod nogle af de andre teams,« siger Kevin Magnussen.

Han kan alligevel ikke slippe savnet af at køre først over målstregen.

»Men jeg savner følelsen af at vinde løb, kæmpe om mesterskabet og vinde mesterskaber. Det savner jeg inderligt,« konstaterer Kevin Magnussen.