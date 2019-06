Kevin Magnussen havde langt fra en god dag på kontoret i Canada søndag aften dansk tid.

Og under løbet udtrykte han da også sin utilfredshed over teamradioen.

»Det er den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft i en racerbil nogensinde.« sagde Kevin Magnussen fra sin bil.

»Ingen af os er tilfredse med farten. En har været oppe hele natten for at fikse bilen...« lød svaret fra garagen, inden Kevin Magnussen afbrød:

»Jeg ved det, men..«

Og mere nåede danskeren ikke at sige, for så brød teamchefen Günther Steiner ind for at sætte en stopper for danskerens brok, som han tydeligvis ikke gad høre på.

»Det er nok nu. Forstå hvad det betyder. Nok er nok!« sagde Günther Steiner til Kevin Magnussen, der sluttede løbet som nummer 17.

