»Man bliver mere familiemenneske, når der kommer børn.«

Efter i syv år at have turneret verden rundt med Formel 1-cirkusset vil Kevin Magnussen have mere ro på familielivet. Senere i denne måned starter han næste kapitel i sin karriere i den amerikanske IMSA-serie, og kort efter bliver han og fru Louise forældre for første gang.

»Når vi får barn, vil vi samle os,« siger Magnussen til B.T.

»Indtil nu har jeg jo haft min hverdag i England og ude i verden, mens Louise har kunnet bo i Danmark og komme på besøg i London. Nu samler vi familien i England, men kommer selvfølgelig til at være meget i USA.«

Magnussens 2021-sæson starter officielt med en træningsweekend i Daytona, Florida, 22.-24. januar. Ugen efter afvikles et af sæsonens højdepunkter i IMSA-serien, 24-timers-løbet, på samme bane.

I Formel 1 er der mere end 20 grandprixløb om året, men i IMSA skal Magnussen kun køre omkring 10 løb. Det reducerede program passer ham godt.

»Altså – jeg kan stadig godt lide at køre racerløb! Men måske er det lige i år, når den lille kommer, godt, at der er lidt mere tid. Og i øvrigt tester vi mere i IMSA, end man gør i Formel 1.«

Magnussens aftale med Chip Ganassis IMSA-team gælder i første omgang kun for denne sæson.

Der sker spændende ting omkring Le Mans, hvor der er mange rygter om nye deltagere Kevin Magnussen

»Efter 2021-sæsonen må jeg se, hvad der skal ske – om jeg vil blive i USA eller kommer tilbage til Europa. Der sker spændende ting omkring Le Mans, hvor der er mange rygter om nye fabrikker, der kommer ind.«

Toyota præsenterer som det første team en bil til det nye 'Hypercar' Le Mans-reglement allerede i næste uge.

Peugeot arbejder også på en Le Mans-racer til 2022, og Magnussens teamkammerat hos Haas F1 Team gennem de seneste fire sæsoner, Romain Grosjean, har antydet, at han her måske kunne genoptage samarbejdet med danskeren.