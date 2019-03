Den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen drømmer om at sætte kursen mod fjerne kyster.

Det håber Kevin Magnussen, når karrieren er forbi. Det løftede han sløret for under sit talkshow onsdag aften i Cirkusbygningen i København.

Mere specifikt drømmer han om at rejse og se lande. Det gør han i forvejen gennem sit arbejde i Formel 1-verdenen, men han oplever ikke lande.

»Jeg skal ud at rejse og se verden. Jeg tror bare, det er en kontrast til hele mit liv, og som er noget, jeg er gået glip af. Jeg tror også, jeg har misset noget dannelse ved ikke at rejse. Jeg føler, jeg mangler en stor del af det, som livet kan tilføre,« fortalte Kevin Magnussen.

F1 Talkshow 2019 med Kevin Magnussen og hans teamchef Günther Steiner. Her er Kevin sammen med Ulla Essendrup, der var aftenens vært i Cirkusbygningen, København, onsdag den 6. marts 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere F1 Talkshow 2019 med Kevin Magnussen og hans teamchef Günther Steiner. Her er Kevin sammen med Ulla Essendrup, der var aftenens vært i Cirkusbygningen, København, onsdag den 6. marts 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han fortalte endvidere, at det er det populære tv-program 'Kurs mod fjerne kyster' - hvor tv-værten Mikkel Beha og sønnerne Emil og Theis sejler ud og for alvor dykker ned i verdens kroge -, som har inspireret Kevin Magnussen til at opleve mere.

»Det (Kurs mod fjerne kyster, red.) klikkede bare for mig. Det bekræftede mig i, at det var noget, jeg skulle. Det, at rejse så meget uden at se noget, skaber en nysgerrighed i mig. Jeg får lyst til at vide, hvem der bor, hvor jeg befinder mig, og hvad der har foregået.«

Kevin Magnussen drømmer også selv om at stige ombord på en båd for at opleve verden. Der er bare ét problem. Han kan ikke sejle.

»Det skal jeg nok lære. Forhåbentlig er der nogen, der gerne vil hjælpe mig med det,« fortalte en fortrøstningsfuld Kevin Magnussen.