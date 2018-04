Så gik den ikke længere for Kevin Magnussen.

Danskeren toppede efter sæsonens to første grandprixer den nyindførte powerranking over de aktuelt stærkeste kørere i feltet, men på den seneste udgave dumper Haas-køreren ned på tredjepladsen. Han overhales af to af feltets største stjerner.

»Vores tidligere nummer et falder to pladser tilbage på denne uges liste, men det skyldes mere de forbedrede præstationer fra andre end, at hans egen form er forværret tilsvarende,« som det dog lyder i den tilhørende tekst.

Kevin Magnussen blev nummer 10 i de seneste løb i Kina, og samme løbs otter er ny etter på Formel 1s powerranking, der lægges ud på Formel 1s officielle hjemmeside. Det er VM-stillingens førende kører, Sebastian Vettel (Ferrari). Han fik i høj grad sit løb ødelagt af en påkørsel fra Red Bulls Max Verstappen, og det påpeges, at tyskeren 'gjorde meget lidt forkert' set over hele weekenden.

Ny nummer to er McLarens Fernando Alonso

Powerranking Sådan ser top-5 i Formel 1s powerranking ud efter de første tre løb: Sebastian Vettel, Ferrari (1 plads frem) Fernando Alonso, McLaren ( 4 pladser frem) Kevin Magnussen, Haas (2 pladser tilbage) Daniel Ricciardo, Red Bull (5 pladser frem) Nico Hülkenberg, Renault (2 pladser frem)

Der er også mere ros til Kevin Magnussen for præstationen i Kina, hvor han selv efterfølgende mente, at en safety car ødelagde hans løb. Det bliver der også lagt vægt på i powerrankingen.

»Danskeren havde endnu en solid indsats i Kina - selv om han missede Q3 blev det faktisk forvandlet til en fordel, da han dermed fik frit dækvalg til løbet. Han kunne måske endda have forbedret sin startplacering med mere end én plads, hvis ikke hans etstopsstrategi var blevet ødelagt af en safety car. Med med nedslidte dæk lykkedes det ham at holde fast i 10.-pladsen og samle endnu et point op, hvilket var en præstation i sig selv,« lyder det.

Mens Kevin Magnussen altså dumper ned på tredjepladsen holder han vinder af Kina-grandprixet bag sig. Her hentede Red Bulls Daniel Ricciardo sejren efter flere spektakulære overhalinger, men det er altså kun nok til en fjerdeplads.

På powerankingen er det også bemærkelsesværdigt, at den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton (Mercedes), ligger helt nede på en sjetteplads. Lige foran en meget højt placeret Marcus Ericsson, der har vist god kørsel i sin Sauber i denne sæson.

Der bliver kun lavet poweranking over de 10 bedste kørere, og der er derfor ikke plads til Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, på listen.

Sæsonens fjerde grandprix køres i Baku, og der finder sted 29. april.