Op. Ned. Helt ud.

I takt med Haas-racerens uformåen i de to seneste grandprixer, er Kevin Magnussens navn i feltet også falmet.

Det kan ses sort på hvidt i det formbarometer, som Formel 1s officielle hjemmeside udarbejder efter hvert løb.

På den seneste såkaldte powerranking er den danske racerkører slet ikke længere med blandt de 10 mest formstærke kørere, der hver gang er med på listen.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads. Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Kina - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: 11.-plads Samlede point: Magnussen: 8 point

8 point Grosjean: 0 point

Kevin Magnussen begyndte ellers sæsonen med en tredjeplads på formbarometret efter årets første grandprix, hvorefter han efter det andet løb dumpede ned på en ottendeplads - og nu er han altså helt ude.

Ikke en ganske overraskende konsekvens set i lyset af de nærmest uforklarlige problemer, som Haas har haft i de to seneste løb, I Bahrain og Kina.

»De lignede et stort spørgsmålstegn alle sammen, lige fra Günther Steiner og Gene Haas, der også var i Kina. Jeg vil ikke sige, de var rystede, men de forstår bare ikke, hvad det handler om. Jeg er glad for, vi sidder her og snakker om problemet og ikke om løsningen, for jeg kan i hvert fald ikke pege på den,« fortæller Peter Nygaard i den seneste udgave af B.T.s podcast K-Magazine - du kan høre den seneste episode nederst i artiklen.

Kevin Magnussen bliver på formbarometret afløst af Racing Points Sergio Perez, der er eneste nye mand på top-10-listen (på 9.-pladsen)

Kevin Magnussen er ikke længere med på Formel 1s formbarometer. Foto: KARIM SAHIB Vis mere Kevin Magnussen er ikke længere med på Formel 1s formbarometer. Foto: KARIM SAHIB

Helt i top holder Red Bulls Max Verstappen fast i førstepladsen, selv om han indtil videre 'kun' er noteret for en tredjeplads og to fjerdepladser i denne sæson.

Vindere af de to seneste løb, Lewis Hamilton, rykker i sin Mercedes fire pladser frem til andenpladsen på formbarometret - mens Toro Rossos Alexander Albon belønnes for at få point for anden kamp i træk med en tredjeplads på listen.

På den mere vigtige liste, VM-stillingen, ser det bedre ud for Kevin Magnussen. Her er den danske Haas-kører på en 9.-plads med otte point.

Næste grandprix køres i Aserbajdsjan 28. april.