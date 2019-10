I denne weekend deltager Kevin Magnussen officielt i sit grandprix nummer 100.

Vi ser tilbage på danskerens turbulente karriere, der har været præget af utallige op- og nedture.

Her er de mest markante.

OPTURENE:



16. MARTS 2014 – MELBOURNE, AUSTRALIEN

Kevin Magnussen drømme-debuterer i Formel 1 for McLaren. Han kommer i mål på tredjepladsen, men da Daniel Ricciardo (Red Bull) bliver diskvalificeret, slutter danskeren officielt sit første Formel 1-løb på andenpladsen.

Kevin Magnussen om Australiens Grand Prix 2014:

»Det var fantastisk at komme på podiet i mit første Formel 1-løb. Men andenpladsen skruede forventningerne for højt op – både hos mig selv og hos omverdenen.«

Formel 1-drømmen var reelt slukket da Kevin Magnissen i februar 2016 fik en uventet chance hos Renault.

2. FEBRUAR 2015 – PARIS, FRANKRIG

For at få plads til Fernando Alonso sender McLaren i 2015 Magnussen ud på reservebænken. Da de heller ikke vil bruge ham i 2016, ser Magnussens Formel 1-karriere ud til at være slut, og han begynder at lede efter nyt arbejde i sportsvogns-racing.

Så vender heldet. Midt i januar, da alle pladser i F1-feltet er besat, skiller Renault sig pludseligt af med Pastor Maldonado. Magnussen er den oplagte afløser, og 2. februar præsenteres han som ny Renault-kører. Kevin Magnussen om chancen hos Renault:

»Det virkede næsten for godt til at være sandt. Der er ikke ret mange formel 1-kørere, der får en ny chance.«



29. JUNI 2019 – RED BULL RING, ØSTRIG

2019-sæsonen er præget af den uforudsigelige Haas VF19-model. Under kvalifikationen til Østrigs Grand Prix virker den pludselig efter hensigten, og Magnussen sætter sensationelt femte-hurtigste tid.

Det er en af de allermest imponerende omgange i Formel 1-VM 2019. Kevin Magnussen om sin kvalifikations-omgang (over pit-radioen)

»Whoooa!«



Andre opture 1. MAJ 2016 – SOCHI, RUSLAND

Magnussens syvendeplads er Renaults bedste 2016-resultat.



11. NOVEMBER 2016 – SAO PAULO, BRASILIEN

Magnussen underskriver en toårig kontrakt med Haas F1 Team.



9. APRIL 2017 – SHANGHAI, KINA

Magnussen bliver nummer otte i sit blot andet løb for Haas. 25. NOVEMBER 2018 – YAS MARINA, ABU DHABI

Magnussen slutter for første gang i top-10 i Formel 1-VM.



NEDTURENE:

Midt i december 2014 annoncerer McLaren at Fernando Alonso (t.v.) og Jenson Button skal køre for teamet i 2015. Kevin Magnussen (t.h.) degraderes til reservekører.

11. DECEMBER 2014 – WOKING, ENGLAND

Kevin Magnussen kører lige op med sin erfarne McLaren-teamkammerat Jenson Button i debutsæsonen. Men da Fernando Alonso skriver 2015-kontrakt med teamet, må McLaren-ledelsen vælge mellem Magnussen og Button. Efter en magtkamp i bestyrelsen får englænderen pladsen, og Magnussen sendes ud på reservebænken.

Kevin Magnussen om degraderingen hos McLaren:

»Selvfølgelig blev jeg skuffet. Jeg var under et kæmpe pres i de sidste løb i 2014. Og jeg klarede ikke dét pres særligt godt.«

Kevin Magnussens forulykker voldsomt i Belgiens Grand Prix 2016. "Min vildeste crash nogensinde," siger han efterfølgende.

28. AUGUST 2016 – SPA-FRANCORCHAMPS, BELGIEN

2016-sæsonen hos Renault bliver ikke nogen succes. Teamet beslutter tidligt at satse langsigtet, og 2016-udviklingen går i stå. Det efterlader danskeren med en bil, der bliver mindre og mindre konkurrencedygtig. Sidst på året må han overkøre sin underudviklede bil, og i Belgiens Grand Prix går det galt. Han mister herredømmet med over 300 km/t, og sammenstødet med barrieren udsætter danskeren for 42g.

Kevin Magnussen om ulykken i Belgiens Grand Prix 2016:

»Det er helt klart det vildeste crash, jeg har haft.«



28. JULI 2019 - HOCKENHEIM, TYSKLAND

Den uforudsigelige Haas VF19 gør 2019 til en frustrerende oplevelse, og en række sammenstød med teamkammerat Romain Grosjean øger ikke just den gode stemning. I Tyskland rammer de hinanden for tredje gang i syv løb.

Kevin Magnussen om sammenstødet med Grosjean i Tyskland:

»Jeg var på indersiden, og så vælger han at dreje ind i mig. Jeg gjorde ikke noget forkert.«

ANDRE NEDTURE 24. SEPTEMBER 2014 – SPA-FRANCORCHAMPS, BELGIEN

Magnussen får en tidsstraf for at presse Alonso af banen 15. MARTS 2015 - MELBOURNE, AUSTRALIEN

Honda-motoren brænder sammen på vej til startstregen 2. OKTOBER 2016 – SEPANG, MALAYSIA

Renault-raceren bryder i brand i pitten under træningen 25. MARTS 2018 – MELBOURNE, AUSTRALIEN

Mekanikerne kikser et pitstop og Magnussen mister topplacering

Udvalgte kørere med flest løb

1. Rubens Barrichello (Brasilien) – 323

2. Fernando Alonso (Spanien) – 312

3. Kimi Räikkönen (Finland) – 310

4. Michael Schumacher (Tyskland) – 307

5. Jenson Button (England) – 306

9. Lewis Hamilton (England) – 247

11. Sebastian Vettel (Tyskland) - 237

32. Ayrton Senna (Brasilien) – 161

32. Romain Grosjean (Frankrig) – 161

71. Kevin Magnussen (Danmark) – 100

72. Max Verstappen (Holland) – 99

212. Jan Magnussen (Danmark) – 25

408. Nicolas Kiesa (Danmark) – 5

521. Tom Belsø (Danmark EN) – 2

765. Jac Nellemann (Danmark) – 0*

* forsøgte uden held at kvalificere sig til Sveriges Grand Prix 1976