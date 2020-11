»Der er reelt set ikke nogen muligheder for, at jeg kan blive i Formel 1.«

Sådan siger Kevin Magnussen torsdag til B.T.

I de seneste måneder har han talt med en række team i motorsportens kongeklasse, men nu synes alle muligheder udtømt.

»Det ser ikke ud til, at jeg kan fortsætte som Formel 1-kører uden at skulle komme med en masse sponsor-kroner. Og dem kan jeg ikke finde,« fortsætter Magnussen, der lader op til weekendens tyrkiske grandprix på Istanbul Park-banen.

Jeg kan ikke fortsætte som Formel 1-kører uden en masse sponsor-kroner Kevin Magnussen

Haas-teamet har endnu ikke officielt meddelt, hvem der i 2021 skal afløse Magnussen og Romain Grosjean. I Formel 1-paddocken anses det dog som en kendsgerning, at Haas F1 Team henter Mick Schumacher (Ferrari-juniorkører med tilhørende motor-rabat) og Nikita Mazepin (med en enorm familieformue) op fra Formel 2.

Men hvor Schumacher synes sikker på at kvalificere sig til den nødvendige superlicens, er det stadig usikkert, om Mazepin sikrer sig 'kørekortet' til Formel 1.

Hvis russeren ikke kvalificerer sig til Formel 1 2021 – vil Magnussen så igen være kandidat til et sæde hos Haas F1 Team?

»Jeg vil da være interesseret, men det kan jo være, at jeg på det tidspunkt har skrevet under i en anden klasse. Jeg har det rigtig godt med Haas-teamet, og hvis jeg på nogen måde kan være behjælpelig, vil jeg kigge på det.«

Haas' danske F1-kører Kevin Magnussen. Foto: MARK SUTTON Vis mere Haas' danske F1-kører Kevin Magnussen. Foto: MARK SUTTON

»Men mit fokus er at vinde racerløb – det er det, jeg føler, jeg er skabt til. Guenther (Steiner, teamchef, red.) har mit telefonnummer, så jeg er sikker på, han kan få fat i mig, hvis situationen pludselig skulle ændre sig,« siger Magnussen.

Hans førstevalg uden for Formel 1, den amerikanske IndyCar-serie, ser nu ud til at være lukket land – i hvert fald for 2021.

»IndyCar ser svært ud – vi er lidt for sent ude. Det er heller ikke den bedste tid i forhold til verdenssituationen – der er flere IndyCar-team, der ikke har lige så mange penge som før krisen,« siger han med henvisning til, at de amerikanske team forventer, at deres kørere medbringer personlige sponsorer til teamet.