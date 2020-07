»Alonso tror, han er Gud. Han er respektløs. Jeg kan ikke vente med, at han går pension.«

Kevin Magnussen og Fernando Alonso har tidligere haft deres kontroverser, der i den grad kom til udtryk tilbage i 2018 under kvalifikationen i Monza, hvor de to hamrede bilerne ind i hinanden. Men det hører fortiden til.

I hvert fald blev hele situationen nedtonet, og i dag virker alt til at være fryd og gammen mellem de to racerkørere. I hvert fald er Magnussen positiv omkring den spanske stjernes comeback i Formel 1.

»Jeg anede ikke, at det ville ske. Det er nyt for mig, men naturligvis er det helt fint for mig. Jeg tror, det er fremragende for Formel 1. Der vil være en masse mennesker, som er tilfredse med det,« siger danskeren i et interview med ESPN og fortsætter:

»Det vil med sikkerhed være godt for Renault at have ham i bilen. Det vil være godt for Ocon (Renault-kører Esteban Ocon, red.) at have ham en som ham som målestok, og det vil virkelig være en mulighed for ham Ocon til at stråle ved at vise sig frem over for ham.«

38-årige Fernando Alonso har i løbet af ugen præget overskrifterne med rygterne om en tilbagevenden til Formel 1-verdenen, og onsdag blev det så officielt, at spanieren fra næste sæson igen vil være blandt den eksklusive gruppe af 20 kørere, som kører i Formel 1-feltet.

Det var sågar hos netop Renault, at Alonso vandt sine to verdensmesterskaber i 2005 og 2006.

Der er dog fortsat lidt tid endnu, før Alonso er tilbage i feltet.

Næste opgave for Kevin Magnussen og co. er således allerede igen i weekenden, når der igen skal køres ræs på Red Bull Ring i Østrig.

Her skal danskeren forsøge at revancere sig fra weekenden, hvor han endte med at udgå efter 26 omgange.