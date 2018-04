En 15.-plads, 4/10 sekund efter teamkammerat Romain Grosjean på 11.-pladsen, var Kevin Magnussens magre udbytte af den første træningsdag til søndagens grandprix i Bahrain.

Men danskeren tror på bedre resultater – både i kvalifikationen lørdag og i løbet søndag.

»Vi har en OK bil, og vi skal bare ramme rigtigt med trafik og dæk – så vil jeg tro, jeg ligger lige omkring 10.-pladsen,« siger Magnussen.

»Men det kan hurtigt rykke sig både til den ene og den anden side, for det er meget svære betingelser. Forhåbentlig er jeg en af dem, der rammer rigtigt.«

Det er først og fremmest med hensyn til dækkene, Magnussen og Haas-teamet skal ramme rigtig. I Bahrain afvikles både fredagens anden træning, kvalifikationen og løbet efter mørkets frembrud, men de indledende trænings-sessioner fredag og lørdag køres i dagslys og dermed markant højere temperaturer.

»Vi har høje temperaturer i første træning og meget lavere temperaturer i anden træning i mørke, så der er meget, der ændrer sig, og man kan hurtigt blive forvirret omkring set-up og dæk,« fortæller Magnussen.

»Det er helt klassisk her: Man prøver at lave nogle ændringer efter den første træning, og når man så kommer ud i anden træning, er alting anderledes. Når temperaturen ændrer sig så meget, som den gør, er det næsten som at komme ud på en helt anden bane. Derfor lærte vi ikke helt så meget, som vi gerne ville i dag. Vi må tage et skridt tilbage i morgen og prøve igen. Bilen kører ikke dårligt, men jeg fik ikke rigtig noget ud af vores nye dæk i dag, fordi jeg var uheldig at komme i trafik på mine hurtigste omgange. Så alt i alt ikke alt for negativt, men det havde været rart, hvis jeg havde fået sat en ordentlig omgangstid oppe i top-10. Det er dér, vi gerne vil være.«

Som resten af feltet brugte Kevin Magnussen en del af fredagens anden træning til at simulere de forhold, løbet afvikles under på søndag.

»Bilen føltes ikke dårlig, da jeg kørte løbs-simulationer, men jeg har endnu ikke kikket alle data igennem,« var hans konklusion.

I front dominerede Ferrari-kørerne Kimi Raikkonen og Sebastian Vettel, der overraskende var mere end et halvt sekund foran Mercedes-kørerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton.