Kevin Magnussens sæson kan deles op i to, hvis man vil være helt grov.

Den første del, hvor han imponerede stort - og så de sidste otte løb, hvor gassen gik lidt af ballonen.

Og sådan en sæson hos et team som Haas kan alligevel give en plads i top 10, hvis man spørger brugerne af det anerkendte motorsportssite Autosport.

Her er Kevin Magnussen rangeret som nummer 10 i Formel 1-feltet i 2018.

Ferraris Kimi Raikkonen og Kevin Magnussen. Foto: PAULO WHITAKER

En plads under sin position som nummer ni i feltet målt på point. Men stadig en fornem placering, når man tænker på, at Magnussen hverken var i top 10 blandt teambosserne eller kørerne i Formel 1.

»Magnussen var en af frontløberne i den første del af sæsonen - han kæmpede i toppen af læserkaraktererne, da han havde en god start på året, mens holdkammeraten Romain Grosjean havde problemer,« skriver Autosport i sin forklaring på Kevin Magnussens placering som nummer 10.

Kevin Magnussen har i sæsonens 21 grandprixer scoret et gennemsnit på 7,15 hos Autosports brugere, der stemmer efter hvert løb.

Og efter det første Grand Prix i Australien var Magnussen helt i top med karakteren 9,3.

VM-stillingen 2018 1. Lewis Hamilton, Mercedes, 408 point 2. Sebastian Vettel, Ferrari, 320 point 3. Kimi Räikkönen, Ferrari, 251 point 4. Max Verstappen, Red Bull, 249 point 5. Valtteri Bottas, Mercedes, 247 point 6. Daniel Ricciardo, Red Bull, 170 point 7. Nico Hulkenberg, Renault, 69 point 8. Sergio Perez, Force India, 62 point 9. Kevin Magnussen, Haas, 56 point 10. Carlos Sainz, Renault, 53 point 11. Fernando Alonso, McLaren, 50 point 12. Esteban Ocon, Force India, 49 point 13. Charles Leclerc, Sauber, 39 point 14. Romain Grosjean, Haas, 37 point 15. Pierre Gasly, Toro Rosso, 29 point 16. Stoffel Vandoorne, McLaren, 12 point 17. Marcus Ericsson, Sauber, 9 point 18. Lance Stroll, Williams, 6 point 19. Brendon Hartley, Toro Rosso, 4 point 20. Sergey Sirotkin, Williams, 1 point

Det faldt dog markant i den sidste del af sæsonen, hvorfor Magnussen må tage til takke med en placering noget længere nede af listen.

»Magnussens gennemsnitskarakter var 8.16 efter de første fem løb, og så sent i sæsonen som Belgiens Grand Prix var han stadig på 7,78 i gennemsnit, hvilket ville have givet ham andenpladsen på den her liste, hvis han havde holdt det.«

»Men hans karakterer i de sidste otte løb i sæsonen var kun 6,15, hvilket blandt andet inkluderede karakterer på 4,8 og 4,3 i Singapore og Japan,« skriver Autosport.

I toppen af listen over de bedste Formel 1-kørere i 2018 har Autosports brugere verdensmesteren Lewis Hamilton fra Mercedes som nummer et, mens Charles Leclerc fra Sauber og Daniel Ricciardo fra Red Bull følger lige efter.