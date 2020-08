Kevin Magnussen fik en svær optakt til weekendens jubilæumsgrandprix på Silverstone-banen.

Det blev understreget allerede i sidste uge, hvor det britiske grandprix blev afviklet på samme bane, at Haas' VF20-model ikke er konkurrencedygtig på den lynhurtige Silverstone.

Her spiller hestekræfter og downforce de afgørende roller, og VF20 mangler – på grund af den svage Ferrari-motor – begge dele.

»En god weekend i Silverstone forudsætter masser af downforce og god topfart, for der er flere ganske afgørende langsider,« siger Magnussen.

Det var tydeligt, at han pressede sin bil hårdt, for han havde i løbet af fredagen en par harmløse afkørsler. Alligevel sluttede han dagen på 18. pladsen, tre placeringer og tre tiendedele sekund efter teamkammerat Romain Grosjean.

Weekendens løb på Silverstone er det femte grandprix på seks uger, og allerede i næste weekend køres Spaniens Grand Prix.

Coronapandemien har fremtvunget den hidtil mest komprimerede VM-kalender i Formel 1-historien, og det er endnu uvist, hvor og hvornår sidste afdeling afvikles.

Det ventes, at der i de kommende uger annonceres en sæsonafslutning i Mellemøsten med to eller tre løb i Bahrain og Abu Dhabi i november eller december.

Inden da skal Kevin Magnussen og co. køre på Nürburgring (Tyskland, 11. oktober), Portimao (Portugal, 25. oktober) og Imola (Italien, 1. november).

»Jeg har kørt på Nürburgring og Portimao, men jeg har aldrig været i Imola. Jeg glæder mig, for det er en af de klassiske baner, og den ser fed ud,« siger Magnussen.

På grund af den lange transport fra Portimao, vil der kun være én træningsdag forud for løbet på Imola.

»Det bliver en udfordring mig. Der vil kun være én træningssession inden kvalifikationen, og jeg har aldrig kørt på banen. Jeg tror ikke, vi har planlagt noget i simulatoren, så måske vil det være en god ide lave en aftale med for eksempel et Formel 3-team – bare for at få en fornemmelse af banen,« siger Kevin Magnussen og tilføjer:

»Nu må jeg se, om jeg kan få Haas til at betale for en Formel 3-test,« siger Kevin Magnussen.«