Kevin Magnussen nyder livet langt væk fra Formel 1 i den mere ydmyge, amerikanske Le Mans-serie.

Og som så mange andre Formel 1-afhoppere peger danskeren på, at stemningen i pitten er markant anderledes end i motorsportens kongeklasse, hvor andres uheld kan være din vej til tops og lønninger i millionklassen.

Blandt andet sagde Kevin Magnussens tidligere teamkollega Romain Grosjean for nylig, at han var et 'røvhul' i Formel 1, men havde valgt at gøre tingene anderledes i sit nye liv i Indycar.

Måske er det den stemning, som Kevin Magnussen ikke længere fornemmer, når han er i pitten i forbindelse med IMSA-løbene.

»Du kan mærke, at folk her har det sjovt og nyder det meget mere,« siger Kevin Magnussen til mediet sebringraceway.com.

»Folk smiler, og du kan mærke en anden atmosfære. Her er man meget gladere. Formel 1 er meget konkurrencepræget, det er IMSA også, men på en anden måde,« fortsætter han.

Kevin Magnussen kører nu Chip Ganissis Cadillac i den amerikanske Le Mans-serie IMSA. (Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports) Foto: Jasen Vinlove Vis mere Kevin Magnussen kører nu Chip Ganissis Cadillac i den amerikanske Le Mans-serie IMSA. (Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports) Foto: Jasen Vinlove

Kevin Magnussen skal ikke kun lære at begå sig i pitten i USA. Også i løbene, der er af flere timers varighed end i Formel 1, har danskeren noget, han skal vænne sig til.

»Jeg er vant til at køre løb på maksimalt to timer, hvor du ikke behøver tænke 20 timer frem. Undervejs i Daytona følte jeg mig mere stresset, end jeg behøvede at være. Det vigtigste er at være konstant.«

»Selvfølgelig skal du også være hurtig, men du behøver ikke at blive stresset over alle mulige ting i løbets første timer,« siger Kevin Magnussen.