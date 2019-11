Kevin Magnussen kørte overraskende 6. bedste omgangstid i anden træning ved Brasiliens Grand Prix.

Alligevel er det svært at bevare optimismen.

For selvom det ser positivt ud for 27-årige Kevin Magnussen, har denne sæson vist, at Haas-raceren og danskeren ikke er til at stole på over en hel weekend.

Den uberegnelige VF19-Formel 1-racer plejer nemlig at vise sit sande ansigt, når først løbet sættes i gang.

Men 6. pladsen giver da lidt håb og lyst til at gå ind i kvalifikationen for Kevin Magnussen.

I den anden frie træning var banen i Sao Paulo tørret op efter et større regnskyld i første træning.

Det gav hurtigere tider, og her ramte den danske racerkører altså en overraskende god omgang.

Samme forsigtige optimisme deles ikke i Romain Grojeans side af Haas-garagen.

Franskmanden fik aldrig sat en god omgang sammen, og han sluttede på 16. pladsen.

Forrest i feltet kørte Sebastian Vettel ind i bedste omgangstid efterfulgt af Ferraris kollegaen Charles Leclerc.

Max Verstappen blev nummer tre foran Bottas og verdensmesteren Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton har sikret sig VM-titlen med to løb tilbage af sæsonen, og Mercedes har også forlængst sikret sig konstruktørernes VM-titel.