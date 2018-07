Kevin Magnussen og Haas-teamet har været den store overraskelse i Formel 1 i år. Gang på gang har de været 'best-of-the-rest' - hurtigst efter de tre tophold Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Inden søndagens britiske grandprix på Silverstone-banen ligger Magnussen på syvendepladsen i kampen om den individuelle titel – det vil sige, danskeren fører det, hans selv kalder ’B-Mesterskabet’. Og Haas er nummer fem i konstruktør-VM.

»Det ser godt ud – det er skønt at se Haas så højt oppe i den samlede stilling,« siger Magnussen til B.T., der har mødt den danske Haas-kører på Silverstone.

»Vi har en bil, der kan kæmpe med om fjerdepladsen i den samlede stilling. Men vore slutplacering bliver afgjort af, hvor stabile vi er resten af året. Vi er et nyt team, og vi har stadig en stejl indlæringskurve foran os.«

Magnussen siger, at 'stabilitet' er hemmeligheden bag den markante fremgang for Haas.

Jeg kan sagtens se mig selv hos Haas i en årrække fremover. Om der er andre tilbud? Det afhænger af hvordan man ser på det. Kevin Magnussen

»Sidste år var vi jo også ’best-of-the-rest’ i et par løb – men der var også løb, hvor vi sloges med Sauber om at undgå sidstepladsen. Der var potentiale i 2017-bilen, men vi var bare ikke i stand til at udnytte det særligt tit. I år får vi det bedste ud af bilen næsten hver weekend. Det skyldes blandt andet, at vi er blevet bedre til at forstå vores dæk. Vi er blevet mere stabile,« siger han.

Med det britiske grandprix er Formel 1-feltet nået halvvejs gennem 2018-sæsonen. Alle teams på nær Haas kom med årets første update i Spaniens Grand Prix i maj, og er nu i gang med at udvikle deres biler yderligere. Haas kom med en stor opdatering i midten af juni, men Magnussen frygter ikke, at konkurrenternes kommende updates vil sætte hans team tilbage i feltet.

»Vi har også flere updates på vej. Men de bliver ikke så store, som den vi så i Canada,« siger han.

I sidste weekend i Østrig overhalede Haas i den samlede stilling McLaren. Et bemærkelsesværdigt resultat, for McLarens resurser er tre-fire gange større end Haas'.

Kevin Magnussen jegter mere succes på Silverstone. Foto: Luca Bruno Vis mere Kevin Magnussen jegter mere succes på Silverstone. Foto: Luca Bruno

Er det fair at sige, at Haas overpræsterer i øjeblikket?

»I forhold til hvor mange resurser vi har, er det nemt at sige, at vi overpræsterer. Tiden vil vise, om det er tilfældet – eller om vi virkelig hører hjemme på det her niveau. Men jeg tror, vi er et effektivt team, der kan få det bedste ud af vores resurser – få flere point pr. person vi har ansat end de store teams.«

Hvorfor?

»Der er en masse talent i teamet. Og så er det godt, at der er en del af bilen, vi ikke selv skal fokusere på. Vi får jo en række dele fra Ferrari, og det fungerer bare godt, at vi for eksempel ikke skal rode med at designe pedaler eller styretøj. Det er selvfølgelig ting, der er vigtige, men det er også ting, der ikke betyder noget for omgangstiderne. Når man får de dele udefra, kan man i stedet fokusere på de områder, der gør bilen hurtigere,« forklarer Magnussen.

Fakta Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan - Magnussen: 13, Grosjean: Udgået. Spanien - Magnussen: 6, Grosjean: Udgået. Monaco - Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada - Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig - Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig - Magnussen: 5, Grosjean: 4. Samlede point: Magnussen: 37 point.

Grosjean: 12 point.

Magnussens oprindelige kontrakt med Haas udløber efter denne sæson. Men han har ikke travlt med at få en ny aftale på plads.

»Det er ikke noget, jeg stresser over. Jeg kan sagtens se mig selv hos Haas i en årrække fremover. Om der er andre tilbud? Det afhænger af, hvordan man ser på det. Og som sagt: Jeg har ikke travlt,« siger han.

Så du regner med at blive hos Haas?

»Jeg kan ikke se nogle kæmpestore spørgsmålstegn i den forbindelse. Men der er aldrig noget, der er sikkert i Formel 1.«

Men... har der været følere fra andre teams?

»Det… vil jeg ikke udelukke. Men det ikke noget, jeg tænker nærmere over. Jeg har det godt her hos Haas, og så længe teamet kan levere en konkurrencedygtig bil, er der ikke noget sted, der er bedre at være.«

Romain Grosjean scorede sine første point i denne sæson i det seneste Formel 1-grandprix i Østrig. Foto: VLADIMIR SIMICEK Vis mere Romain Grosjean scorede sine første point i denne sæson i det seneste Formel 1-grandprix i Østrig. Foto: VLADIMIR SIMICEK

Langt hen i foråret var Magnussen suverænt hurtigste Haas-kører. Men i de seneste uger har hans teamkammerat Romain Grosjean ofte slået danskeren, og i Østrig i sidste uge scorede franskmanden med en fjerdeplads sine første 2018-point. Og Haas' bedste resultat nogensinde.

Er det fair at sige, at Grosjean er hurtigste Haas-kører i øjeblikket?

»Jeg ved sgu ikke rigtig. Der er ikke nogen tvivl om, at Romain har fået mere fart på. Men jeg er ikke gået tilbage. Og jeg tror ikke, det har så meget med den upgrade, vi introducerede i Canada, at gøre. Det handler om, at Romain er ved at komme op af sit hul. Det så i hvert fald sådan ud sidste weekend. Men jeg tror faktisk, at jeg havde slået ham i Østrig, hvis vi havde haft samme strategi. Romain er bare en sindssyg dygtig kører i kvalifikationen – men hvem var hurtigst her i Silverstone?« spørger Magnussen og tilføjer:

»Og det er stadig i løbene man scorer point…«

Søndag køres sæsonens 10. Formel 1-grandprix, på Silverstone. Du kan følge det live fra kl. 15.10 her på B.T.