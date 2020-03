Kevin Magnussen synes, at det lyder voldsomt at skulle køre op mod 18 løb på et halvt år grundet coronakrisen.

To Formel 1-grandprixer er allerede aflyst på grund af coronakrisen, og seks andre er udskudt. Det bliver en komprimeret Formel 1-sæson, når den ellers kan tage sin start senere på året.

Oprindeligt skulle der køres 22 grandprixer, men ifølge Chase Carey, der er formand for selskabet bag Formel 1, er det stadig ambitionen at afvikle 15 til 18 løb, selv om man tidligst kommer i gang midtvejs i juni.

Det danske Formel 1-islæt, Kevin Magnussen, synes, at det lyder som en stor mundfuld.

- Det lyder vanvittigt, hvis vi skal køre 18 løb på et halvt år. Men hvis det er sådan, det bliver, må vi gøre det og så se familien til jul.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det kan lade sig gøre, men det lyder voldsomt, siger Kevin Magnussen til TV3 Sport.

Sæsonen skulle have været indledt i Australien 15. marts, men som det ser ud nu, er ambitionen at skyde sæsonen i gang i Canada 14. juni.

- Måske kunne det være fedt at prøve (med så mange løb på kort tid, red.). Vi vil i hvert fald gerne ud at køre snart, lyder det fra Magnussen.

