Nu lukker Kevin Magnussen op for de problemer, der har ødelagt hans 2019-sæson.

Inden weekendens finale på Yas Marina-banen i Abu Dhabi lægger han ikke skjul på, at det har været en frustrerende sæson. Medmindre han helt uventet scorer point i Abu Dhabis Grand Prix på søndag, slutter han 2019 på 16.-pladsen med 20 point – 36 færre end de 56 point, der sikrede ham niendepladsen i 2018. Og udviklingen har været endnu værre for Haas F1 Team, der er rutsjet fra en femteplads til en niende- og næstsidsteplads.

»Der er mange forskellige grunde til, at det gik galt,« siger Magnussen op til weekenden løb i Yas Marina.

»Det blev tydeligt i Bahrain (årets andet løb, red.), at vi havde et problem. Det var meget underligt. Vores bil havde været god i vinter-testerne og også i det første løb i Australien og i kvalifikationen i Bahrain. Men i løbet røg vi bare baglæns ned gennem feltet.«

Det samme skete i hovedparten af løbene i resten af sæsonen. Haas-raceren var ofte ganske konkurrencedygtig i kvalifikationen, men da starten gik i løbene, mistede Haas-kørerne hurtigt mange placeringer.

»Der var lidt panik i teamet, for vi kunne ikke finde årsagen til problemet. Vi gav dækkene skylden, men det har vist sig, at det handlede om et generelt problem med aerodynamikken, der ikke var stabil,« forklarer Magnussen.

Kevin Magnussen er kendt for sine aggressive overhalinger, men i år har han på grund af problemerne med bilen skullet vænne sig til en mere defensiv stil.

»Det har været frustrerende at skulle koncentrere sig om at forsvare sin position i stedet for at angribe,« siger han.

På trods af frustrationerne tager Kevin Magnussen noget positivt med sig fra 2019-sæsonen.

»Man lærer altid noget i Formel 1 – og når det er svært, lærer man på en anden måde. Det styrker dig – og giver erfaring. Så på den måde har det været en positiv sæson både for mig personligt og for hele teamet,« siger han.

»Og problemerne i år har betydet, at vi er godt forberedt på næste sæson. Vi er alle meget spændte på 2020,« slutter Kevin Magnussen.

Løbet i Abu Dhabi køres søndag den 1. december.