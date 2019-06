Kevin Magnussen er klar til Frankrigs Grand Prix. Og han har lagt balladen fra det seneste løb i Canada bag sig. Her brokkede han sig under løbet så højlydt over sin bil, at teamchef Guenther Steiner til sidst brød ind, og meddelte at ’så er det nok’.

»Men der var ikke tale om at Guenther skældte mig ud,« insisterede Magnussen torsdag på Paul Ricard-banen, hvor han lader op til Frankrigs Grand Prix.

»Så skulle du bare høre, når han skælder ud,« fortsatte Magnussen med et smil.

»Guenther kender mig godt nok til at vide, at jeg ikke brokker mig ret tit. Og når jeg endelig gør det, ved han, at det er fordi jeg er rigtig, rigtig frustreret. Så han bad mig bare om at lukke i, så det ikke gik helt amok. Jeg var jo lige ved at bide i rattet!«

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - April 25, 2019 Haas team principal Guenther Steiner REUTERS/Maxim Shemetov Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - April 25, 2019 Haas team principal Guenther Steiner REUTERS/Maxim Shemetov Foto: MAXIM SHEMETOV

Magnussens radio-kommentarer i Montreal blev opfattet som enkritik af den bil, Haas-mekanikerne havde brugt hele natten tilat bygge efter crashen under kvalifikationen.

»Nu bagefter kan jeg godt høre, det lød aggressivt overforteamet. Man jeg gik bare ud fra, at folk forstod, det handledeom dækkene. Vores bil er jo virkelig god, men dækkene forhindrer os i at udnytte den effektivt,« forklarer han.

Magnussen og Haas-teamet håber at Paul Ricard-banen vil gøre det muligt at udnytte Haas-racerens potentiale. Her er flere af de hurtige sving, der ligesom på Circuit de Barcelona-Catalunya sender energi og dermed varme ind i dækkene. Samtidig er det lagt op til lufttemperaturer omkring 30 grader hele weekenden.

»Det er virkelig en god bil, vi har i år. Kvaliteten af de komponenter vi har fremstillet, er bare rigtig høj. Det er noget, man måske ikke oplever udefra, men når man ser det indefra, er det meget tydeligt, at vi har gjort store fremskridt. Og så er det bare et kæmpe slag i ansigtet, når det går, som det gjorde i Canada. Og ikke bare for mig, men for hele teamet. Det er synd for teamet, at de gør et fantastisk arbejde, og det så ikke afspejler sig i resultaterne på banen,« siger Magnussen.