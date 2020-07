Kevin Magnussen er stadig glad for det overraskende point, han hentede hjem i det seneste grandprix.

Men den danske Haas-kører lyder stadig, som om han ikke er helt tilfreds med straffen, han fik efter løbet.

Forud for weekendens løb på Silverstone i England fortæller Kevin Magnussen til TV3 Sport, at han ikke var klar over, at han var ved at bryde nogen regel, da han og teamet blev enige om at køre i pit på formationsomgangen og skifte til tørvejrsdæk på den regnvåde bane. Det endte dog med en tidsstraf og en 10.-plads i stedet for niendepladsen.

»Man kunne sagtens kigge på det her og sige, at der nok er noget, man kunne ændre, så de gør det muligt at lave de her kald på formation lap. Det er en fed ting at gøre. Det er ikke ulovligt at køre i pit og skifte dæk på formation lap, men det er ulovligt at snakke om det. Så det er sådan en ting, der ikke helt er gennemtænkt.«

Magnussen under løbet på Hungaroring i Ungarn. Foto: DARKO BANDIC

Reglen, Kevin Magnussen blev straffet for at bryde, siger, at køreren selv skal føre bilen og ikke må få assistance fra andre til at gøre det, som det altså er blevet vurderet til.

Danskeren tror ikke på, at reglen i sin tid blev lavet for at forhindre ham i at køre i pit på formationsomgangen, og han føler, man godt kunne have ladet være med at straffe ham.

»Lige i det her tilfælde kunne de måske have ladet være (med at straffe ham, red.) uden, de havde gået imod eller lempet på reglerne. Det var ikke sort på hvidt. Det er ligesom VAR i fodbold. Det kan også være rigtig frustrerende, fordi de håndhæver reglerne helt ned til mindste detalje. Er der en lille offside, bliver den kaldt. Det er ud fra reglerne, og så kan man diskutere, om VAR er en god ting.«

Magnussen og Formel 1-feltet kører i denne weekend og i næste weekend på Silverstone-banen.