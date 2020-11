Haas F1 Team har endnu ikke annonceret, hvem der skal afløse Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Men i Formel 1-paddocken anses det som en kendsgerning, at de to Haas-biler i 2021 vil blive kørt af Mick Schumacher (søn af den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher) og Nikita Mazepin.

I podcasten 'In the Pink' med den engelske Formel 1-reporter Natalie Pinkham taler Magnussen nu om Mick Schumacher.

Danskeren understreger, at han ikke kender Haas F1 Teams konkrete planer.

Jeg har mødt Mick Schumacher og talt med ham, og han virker som en ung, kvik fyr med masser af talent Kevin Magnussen

»Hverken Guenther (Steiner, teamchef, red.) eller Gene (Haas, teamejer, red.) har fortalt mig noget. Men jeg går ud fra, at Mick Schumacher er på listen. Jeg har mødt ham og talt med ham, og han virker som en ung, kvik fyr med masser af talent. Han fører Formel 2-mesterskabet og kører fantastisk,« siger Magnussen.

Mick Schumacher har i et par året været juniorkører for Ferrari, og det ventes, at en aftale med Haas vil udløse en klækkelig rabat på teamets motorer.

»Uanset hvad han ellers kan tilbyde teamet, vil han være god. Hans evner bag rattet vil hjælpe teamet,« siger Magnussen.

Han afviser, at Mick Schumacher på grund af sine Ferrari-forbindelser er 'betalingskører'.

»Det er svært at definere, hvad en betalingskører er. Alle kørere bidrager med en eller anden form for økonomisk værdi. Der er kørere, der bare lægger en check for at få en plads. Og der er kørere, der har en velhavende familie, og de kan så købe et team,« siger Magnussen.

Magnussen sætter ikke navn på den anden nye Haas-kører, men siger:

»Jeg ved ikke, hvem det bliver, men jeg tror, teamet har brug for en kører, der medbringer en eller anden form for 'pakke'.«

Rygter antyder, at Nikita Mazapins stenrige far kan bridrage til Haas-budgettet med en trecifret millionbeløb.

Der er endnu ikke noget nyt om Kevin Magnussens egen fremtid. I den amerikanske IndyCar-serie, som han selv har fremhævet som en ønskværdig ny 'hjemmebane', er sæderne i topholdene for længst fordelt.

»IndyCar ser svært ud – der er flere IndyCar-team, der ikke har lige så mange penge som før krisen,« konstaterede Magnussen i forbindelse med Tyrkiets Grand Prix i weekenden.

De få ledige 2021-sæder i mindre IndyCar-team kræver ifølge B.T.s oplysninger et økonomisk input fra køreren på et tocifret millionbeløb (i danske kroner).

To af de relevante team er Carlin (som Magnussen kørte for i 2011-12 i henholdsvis Formel 3 og Renault World Series) og Dale Coyne Racing, hvor Magnussen kan blive teamkammerat med Haas F1 Teams tidligere testkører Santino Ferrucci. Den unge amerikaner er mest kendt for i 2018 at have fået frataget sin licens efter med vilje at have påkørt sin teamkammerat og for at have talt i mobiltelefon, mens han kørte sin Formel 2-bil tilbage til pitten.

Ingen af Carlins eller Dale Coynes kørere sluttede i top-10 i IndyCar 2020.