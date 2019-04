Kevin Magnussen sluttede en kaotisk træningsdag op til Aserbajdsjans Grand Prix på 11.-pladsen; et par sekunder efter dagens hurtigste mand, Charles Leclerc (Ferrari).

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean måtte efter at have været af banen et par gange nøjes med 16. pladsen, 7/10 sekund langsommere end danskeren.

Haas-kørerne nåede ligesom hovedparten af feltet kun en enkelt omgang i formiddagens FP1-træning. På grund af et løst kloakdæksel, der beskadigede George Russells Williams-Mercedes voldsomt, blev seancen afbrudt allerede efter cirka et kvarter. Resten af formiddagens gik med at kontrollere de omkring 300 dæksler på den seks kilometer lange gadebane.

»Det er svært at sige, hvor meget det betyder,« sagde Magnussen efter have mistet næsten halvdelen af fredagens træningstid.

»Men det er jo det samme for alle.«

I de seneste to grandprixer i Bahrain og Kina var Haas-racerne efter gode kvalifikationer katastrofalt langsomme i løbet. Magnussen og Grosjean fik aldrig dækkene op på den rigtige arbejdstemperatur, og man frygter, at problemet vil gentage sig på gadebanen i Baku.

»Dækkene virkede ok på en enkelt omgang, med de ’grainede’ meget over længere distancer,« sagde Magnussen efter træningen.

»Vi må nu arbejde hårdt i aften for at analysere, hvordan dækkene fungerede i dag - så jeg ved endnu ikke, om vi oplever det samme som i Bahrain og Kina. Vi forstår nu lidt bedre, hvad der gik galt (i Bahrain og Kina, red.), men vi har ikke rigtig fundet løsningen. Men det er også et vigtigt skridt at forstå, hvad problemet er – først da kan vi begynde at løse det!«

Træningen sluttede med en misforståelse mellem Magnussen og Lewis Hamilton. De to biler ramte hinanden, men kunne fortsætte uden skader.

»Jeg ved ikke, hvorfor han havde så travlt,« sagde Magnussen om sammenstødet med verdensmesteren.

»Der var gult flag og træningen var slut, så det var helt unødvendigt.«

