Østre Landsrets 15. afdeling har over tre dage i denne uge gennemført den såkaldte hovedforhandling i retssagen mellem manager Dorte Riis Madsen og Kevin Magnussen.

Men hovedpersonen Magnussen var ikke på plads i retten på Bredgade i København.

»Jeg ville meget gerne have været til stede, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af forskellige karantæneregler. Hvis jeg var taget tilbage til retten i København, skulle jeg have været i karantæne her i Abu Dhabi, og så ville jeg ikke kunne køre løbet i weekenden. Hvis det havde været muligt, havde jeg helt klart taget hjem,« forklarer Kevin Magnussen til B.T.

Sagen blev anlagt af Dorte Riis Madsen tilbage i 2016. Riis Madsen havde ført Magnussen frem til Formel 1 hos McLaren i 2014, men da han trods en imponerende debutsæson mistede sin plads i 2015, sluttede samarbejdet.

Dorte Riis Madsen (t.v.) førte effektivt Kevin Magnussen (t.h.) gennem juniorklasserne og frem til Formel 1 hos McLaren. Foto: Grand Prix Photo

Dorte Riis Madsen hævder, at hun alligevel har ret til 20 procent af Kevin Magnussens indtægter fra racerløb i perioden 1. september 2015 til 30. juni 2021.

Sagen blev i første omgang behandlet i Københavns Byret i sommeren 2018.

»Riis Madsen og jeg har begge appelleret dommen fra byretten,« fortæller Magnussen til B.T.

Den periode, retssagen dækker, er den mest indbringende i Kevin Magnussens racerkarriere, og det handler derfor om betydelige millionbeløb. Magnussen vil ikke kommentere de økonomiske konsekvenser, hvis han skulle tabe ankesagen.

»Det kan jeg ikke udtale mig om – jeg ved det ikke,« siger han.

Kevin Magnussen kører i weekenden sit sidste Formel 1-løb, Abu Dhabis Grand Prix på Yas Marina-banen, inden han fra 2021 satser på sportsvogns-racing.

Her starter sæsonen i Daytona i slutningen af januar, og inden da er sagen mod hans tidligere manager sandsynligvis afgjort.

»Der falder afgørelse om nogle uger,« siger han.