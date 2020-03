Noget tyder på, at Gene Haas er ved at være træt af Formel 1.

Den amerikanske multimillionær truede tirsdag med at droppe sit team i Formel 1, som han gik ind i 2016, selv om Haas F1 Team var en af sportens succeshistorier de første tre sæsoner.

Formel 1-programmet begyndte at ligne en god forretning, da en femteplads i VM 2018 udløste store millionbeløb fra øgede tv-indtægter og en stor sponsorkontrakt med energidrikproducenten Rich Energy.

Men sidste år droppede teamet helt ned på niende- og næstsidstepladsen, og aftalen med Rich Energy blev opsagt, uden at Haas F1 Team fik de lovede beløb.

...der er ingen tvivl om, at Gene ikke gider køre Formel 1, hvis han skal tage til takke med at blive nummer sidst eller andensidst... Kevin Magnussen

Det betyder, at det nu igen er Gene Haas selv, der betaler for hele Formel 1-eventyret. Og nu har de manglende resultater og indkomster også medført, at Gene Haas er begyndt at overveje, om Haas-teamet skal forlade Formel 1.

I starten var det blot rygter, men efter tirsdagens udmelding er spekulationerne begyndt af florere, og Kevin Magnussen har tidligere kommenteret rygterne over for B.T.:

»Gene (Haas, red.) er helt sikkert træt af at blive nummer ni som sidste år. Jeg kan ikke vide, hvordan det påvirker hans fremtidsplaner, men der er ingen tvivl om, at han ikke gider køre Formel 1, hvis han skal tage til takke med at blive nummer sidst eller andensidst. Det behøver jeg ikke engang at spørge ham om, for det ved jeg,« siger Magnussen og tilføjer, at det ikke er noget, han går og tænker på:

»Det er ikke noget, jeg har forberedt mig på, for jeg tror ikke, vi bliver nummer ni igen. 2019 var en one-off. Jeg tror på, at hvis vi leverer varen, så vil Gene gerne fortsætte.«

Kevin Magnussen i snak med teambossen Gene Haas. Vis mere Kevin Magnussen i snak med teambossen Gene Haas.

I disse uger forhandler Formel 1-organisationen med de 10 teams om fremtiden.

Ingen teams har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig VM 2021, men Formel 1-organisationen antyder, at man snart har en aftale klar med alle de nuværende teams.

I 2021 indføres et nyt reglement, der inkluderer et såkaldt budgetloft, der lægger en øvre grænse for, hvor store budgetter de enkelte teams må bruge på Formel 1. Budgetloftet lyder på cirka 1,2 milliarder kroner.

»Det betyder ikke, at vi får samme muligheder som de store teams, men jeg tror, Haas er et team, der dog godt kan få noget ud af de nye regler,« siger Kevin Magnussen.