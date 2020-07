Selv om der efterhånden er meget få pladser ledige i Formel 1-feltet 2021, er Kevin Magnussen ikke nervøs.

»Nej, jeg vil ikke sige, jeg er nervøs. Men jeg ved også, at man aldrig kan vide sig sikker på noget i Formel 1,« siger Kevin Magnussen, der lader op til weekendens grandprix på Steiermark.

Da fremtiden hos McLaren i 2014 og hos Renault i 2016 var usikker, dykkede Magnussens form. Og selv om hans kontrakt med Haas i princippet udløber i år, sker det ikke igen.

»Jeg er blevet ældre, og jeg er nået til en punkt, hvor jeg er blevet bedre til at tage tingene, som de kommer. Jeg er blevet bedre til at holde fokus,« siger den danske Formel 1-kører og fortsætter:

Jeg vil helst blive hos Haas, for det team har været mit hjem i fire år nu, og det er her, jeg føler mig godt tilpas Peter Nygaard

»I begyndelsen af min karriere havde den slags meget mere indflydelse på mit mentale velvære, men nu er jeg meget mere rolig. Jeg ved, hvad jeg kan, og hvad jeg står for. Og hvad jeg har at tilbyde et team. Det giver mig alt sammen ro i maven. Så længe jeg yder mit bedste, kan jeg ikke gøre mere.«

Foreløbig afventer han en udmelding fra Haas-teamet. Ejeren Gene Haas har efterhånden længe overvejet sin fremtid i Formel 1, men der er endnu ikke taget nogen beslutning.

»Gene kommer til løbet i denne weekend. Vi har ikke set ham siden vintertesten, og nu må vi se, om han siger noget om fremtiden,« fortæller Kevin Magnussen.

Så længe Haas ikke er kommet med en udmelding, vil Kevin Magnussen ikke tage hul på forhandlinger med andre teams.

Kevin Magnussen siger til B.T., at han ikke er nervøs for sin fremtid i Formel 1. Foto: Lucas Nygaard / Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen siger til B.T., at han ikke er nervøs for sin fremtid i Formel 1. Foto: Lucas Nygaard / Grand Prix Photo

»Der er ikke så meget at tage hul på, for Haas har en option på mig,« siger han.

»Lige nu har jeg har ingen ret til at gøre noget. Min fremtid ligger i teamets hænder. Så snart de melder noget ud, kan jeg begynde at gøre noget. Eller lade være, hvis de beslutter sig for, at vi skal fortsætte sammen. Jeg vil helst blive hos Haas, for det team har været mit hjem i fire år nu, og det er her, jeg føler mig godt tilpas,« slår Magnussen fast.

Og kommer så med den hidtil mest klare udmelding om 2021-sæsonen:

»Jeg vil blive overrasket, hvis der er særligt meget, der ændrer sig.«