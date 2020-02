Med Kevin Magnussen egne ord var den første dag ved vinter-testen på Circuit de Barcelona-Catalunya 'lidt småkedelig'.

Onsdag drejede det sig først og fremmest om at afprøve den nye Haas VF20, og det indebar en lang arbejdsdag med ikke mindre end 104 omgange.

»Man er lidt ør i hovedet, for man er ’på’ hele tiden. Jeg tror kun, jeg har haft styrthjelmen af én gang i løbet af de sidste otte timer,« sagde onsdag aften Magnussen med et smil:

»Men det var en god dag – jeg tror aldrig, vi har kørt så mange omgange på den første testdag. Og der var ikke rigtig noget, der overraskede mig. Reglementet er jo det samme som sidste år, men bilen føles bedre. Men alle de andre teams har også forbedret deres biler. Det handler om, hvorvidt vi har forbedret os mere end de andre.«

Kevin Magnussen husker alt for godt, at Haas-teamets 2019-model VF19 også føltes rigtig godt ved vintertesten for et år siden.

»Sidste år så vi jo ikke nogen svaghedstegn ved bilen her på Circuit de Barcelona-Catalunya - det gik rigtig godt. Så jeg holder begge ben på jorden, og der vil helt sikkert gå et godt stykke tid, før vi ved, hvor god den nye bil er. Sidste år skulle vi jo helt frem til det andet løb i Bahrain, før vi indså, at vi havde et problem,« sagde han.

Haas-bilerne passer traditionelt godt til Circuit de Barcelona-Catalunya, hvor vintertesterne traditionelt afvikles.

»Man kan godt sige, at det er en ulempe, at det netop er her vi tester, for så opdager vi måske ikke de problemer, der kan være med bilen. Så ligegyldig hvor godt denne test kommer til at gå, vil jeg holde fødderne solidt på jorden,« sagde Magnussen.

Formel 1-feltet i 2020 Sådan ser feltet ud til den kommende sæson: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Charles Leclerc og Sebastian Vettel. Red Bull: Max Verstappen og Alexander Albon.

Max Verstappen og Alexander Albon. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Renault: Daniel Ricciardo og Esteban Ocon.

Daniel Ricciardo og Esteban Ocon. Alpha Tauri: Daniil Kvyat og Pierre Gasly.

Daniil Kvyat og Pierre Gasly. Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll.

Sergio Perez og Lance Stroll. Alfa Romeo: Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi.

Kimi Raikkonen og Antonio Giovinazzi. Williams: George Russell og Nicholas Latifi.

Men samtidig er han sikker på, at Haas-teamet vil gå markant frem efter den skuffende 2019-sæson.

»Teamet har jo en masse selvtillid, for det vi har præsteret i de tre-fire år vi har været med i Formel 1, har været uhyre imponerende. Specielt hvis man tager vores resurser i betragtning. Og måske netop derfor var det så hårdt at have en så dårlig sæson sidste år: Alle vidste jo, at vi kan gøre det bedre,« siger Kevin Magnussen.

»Personligt kan jeg også forbedre mig – og det er det, jeg satser på: At blive bedre på alle områder. Men på det personlige plan føler jeg faktisk, at jeg havde en god sæson sidste år. Men det kan blive endnu bedre.«

I alle tilfælde advarer Magnussen mod at lægge for meget vægt på de omgangstider han og konkurrenterne leverer under vintertesterne i denne og næste uge.

»Man skal ikke fantasere om alt muligt. Det er fint at have ambitioner og drømme, men nu er arbejdet gået i gang, og vi skal bare være professionelle og arbejde så hårdt og fokuseret med bilen som muligt,« siger Kevin Magnussen:

»Jeg ville ikke sammenligne vores tider med de andre midter-hold, for jeg aner ikke hvad de kører med i forhold til benzin, dæk og så videre. Jeg har en ide om, at det igen kommer til at være super-tæt i midterfelt – så det bliver en tiendedel eller to, der afgør om man er nummer syv eller nummer 14. Og det kommer til at ændre sig fra løb til løb.«

Romain Grosjean overtager Haas-raceren torsdag, inden de to teamkammerater deler ugens sidste testdag på fredag.

Formel 1-sæsonen begynder 'rigtigt' 15. marts med det første grandprix i Australien.