Hülkenberg til Haas? Det er ikke så tosset.

I hvert fald ikke, hvis man spørger to racerkørere, Mikkel Mac og B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Hør selv i den seneste udgave af K-Magazine, som du kan høre i bunden af artiklen.

Tirsdag blev der for alvor sat skub i rygterne om et forestående kørerskifte. Det forlyder nemlig, at Esteban Ocon har skrevet kontrakt med Renault fra 2020, og her skal han angiveligt afløse Nico Hülkenberg.

Den tyske Renault-kører skal dermed finde et nyt team, og Haas ligner et oplagt bud. Men ville kombinationen af Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg egentlig være en god idé?

Nico Hülkenberg kan meget vel blive Kevin Magnussens holdkammerat i Haas-teamet. Foto: GERARD JULIEN Vis mere Nico Hülkenberg kan meget vel blive Kevin Magnussens holdkammerat i Haas-teamet. Foto: GERARD JULIEN

Ja, det ville det faktisk, mener blandt andet Mikkel Mac.

»Jeg ser det faktisk som noget positivt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se det (scenariet med Hülkenberg og Magnussen, red.), og jeg tror faktisk, at det kunne gøre begge kørere endnu bedre,« slår racerkøreren fast.

B.T.s Formel 1-korrespondent kan også godt se de positive sider ved et potentielt makkerskab mellem Hülkenberg og Magnussen, på trods af deres fortid og tidligere sammenstød både på og uden for banen.

»Han (Hülkenberg, red.) er slet ikke så temperamentsfuld som Romain Grosjean. Han er en kølig tysker, som kører med overblik. En gang imellem fløjter kedlen lige lidt rigeligt, og så skal der en bemærkning ud mellem sidebenene til Magnussen efter løbet,« siger han og tilføjer:

Det forlyder, at Nico Hülkenberg muligvis kommer til at erstatte Romain Grosjean i Haas-teamet. Foto: YOAN VALAT Vis mere Det forlyder, at Nico Hülkenberg muligvis kommer til at erstatte Romain Grosjean i Haas-teamet. Foto: YOAN VALAT

»Men jeg tror, at det sagtens kan komme til at fungere. Det, der skete i Ungarn for to år siden ('Suck my balls'-episoden, red.), det er glemt. Kevin Magnussen kører ræs mod dem alle sammen, og det gør Hülkenberg også. Så jeg tror, det kan blive et rigtig godt setup.«

Teamchef Günther Steiner har allerede tænkt tanken og sagde for nylig om et 2020-lineup med Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg, at det ville være en 'eksplosiv løsning'.

I den kommende weekend kommer Kevin Magnussen og Romain Grosjean til at køre i samme udgave af Haas' VF19-racer.

Det ventes, at Bottas' og Ocons kontrakter bekræftes inden for de nærmeste dage, mens Haas' planer først offentliggøres senere på året.