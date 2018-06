Kevin Magnussen og Haas viste særdeles lovende takter ved fredagens sidste frie træning før Frankrigs Grand Prix.

Her var teamet virkelig godt kørende, hvor specielt Romain Grosjean imponerede med en 6. plads, mens Kevin Magnussen tog 9. pladsen på Paul Ricard-banen.

Resultatet sender forventingen om VM-point i vejret hos Haas og hos danske Formel 1-fans, selvom det var lidt bekymrende, så meget hurtigere Romain Grosjean var i duellen med Kevin Magnussen.

Således var franskmanden 0.758 af et sekund hurtigere end den 25-årige dansker. Men et er som bekendt træning, mens kvalifikation og løb er noget helt andet.

Det er dog et rigtig godt udgangspunkt, som Haas-teamet står med efter to løb i Monaco og Canada, hvor Kevin Magnussen og Romain Grosjean ikke har blandet sig helt fremme i top ti.

Men den nedgående spiral ser nu ud til - måske - at være vendt i denne weekend.

I dagens første træning havde Kevin Magnussen dog en blandet begyndelse, hvor han sluttede som nummer ti og igen halsede langt efter Romain Grosjean, som også her blev nummer seks - et sekund hurtigere end danskeren.

Kevin Magnussen modtog også en bøde på 1500 kroner for at køre for hurtigt i pitten.

Kevin Magnussen var lynhurtig i Frankrig. (AP Photo/Claude Paris) Foto: Claude Paris Vis mere Kevin Magnussen var lynhurtig i Frankrig. (AP Photo/Claude Paris) Foto: Claude Paris

Dramatik i feltet

Et andet sted i feltet var der en del dramatik, da svenske Marcus Ericsson hamrede i væggen, hvorefter Sauber-raceren brød i brand. Marcus Ericsson kom dog i sikkerhed, men han kunne ikke køre dagens anden træning på grund af Sauber-racerens omfattende skader.

Hos Force India var Sergio Perez også ude i et faretruende uheld, da hans bil pludselig tabte det ene baghjul. Det kommer til at koste Force India en større bøde, da løstgående hjul er et alvorligt brud på reglerne, da det tidligere har kostet liv blandt sikkerhedsfolkene rundt på banerne.

Hurtigste mand i anden træning blev Lewis Hamilton foran Red Bulls Daniel Ricciardo

