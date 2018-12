Haas og Force India er ikke de bedste venner.

De to Formel 1-teams kom i clinch, da Haas valgte at protestere over Force India, som var blevet overtaget af nye investorer. Haas mente, at Racing Point Force India, som holdet ændrede navn til, stillede op med biler, de ikke selv havde bygget - da de jo havde overtaget dem fra det gamle, konkurstruede hold.

Den protest blev afvist, men spændingerne er der stadig mellem Kevin Magnussens hold og Racing Point Force India.

Og dem sætter Racing Point Force India-bossen Otmar Szafnauer nu ord på.

Esteban Ocon fra Racing Point Force India i Abu Dhabi. Foto: ALI HAIDER Vis mere Esteban Ocon fra Racing Point Force India i Abu Dhabi. Foto: ALI HAIDER

»Når du designer, skaber og bygger dine egne biler, og der er et team, som ikke gør det, og som får en masse teknologi fra et top-team (Ferrari, red.), så vil du få de spændinger.«

»Jeg tror, det er det, det handler om. Det handler ikke om konkurrencedygtighed. Det er roden skabt af spændingerne,« siger Otmar Szafnauer til Autosport.

Haas’ samarbejde med Ferrari har ifølge Autosport været noget, man har stillet spørgsmålstegn ved i Formel 1-feltet i de seneste to år. Haas får mange af delene til deres biler fra Ferrari, og det er det, som i hvert fald Otmar Szafnauer ikke er stor fan af.

»Det er bare en smule mærkværdigt, at kun to hold har haft en bund i frontpartiet, der ikke var i overensstemmelse med reglerne, efter FIA udpenslede det, og det var Haas og Ferrari. Det er som to sneflager, der er ens. Det er svært for to totalt uafhængige designere at designe en aerodynamisk del med præcis den samme radius, som ikke er efter reglerne,« siger Racing Point Force India-bossen med en slet skjult stikpille.