En syvendeplads i Ungarns Grand Prix var ikke nok for Kevin Magnussen, der er røget ud af top-10 på den officielle power ranking.

Inden weekendens løb var han placeret på en tiendeplads, men han er nu gledet ud og bliver placeret som en af boblerne til at komme på listen, der blev opdateret onsdag.

Og ikke nok med det, så kan Magnussen også se, at teamkammeraten Romain Grosjean er blandt de ti kørere på listen.

Kevin Magnussen er lige nu nummer 8 i den samlede VM-stilling med 45 point. Foto: ZSOLT CZEGLEDI

»På dette tidspunkt er det værd at nævne, at det er meget tæt i toppen af vores rangliste, så at være blandt boblerne eller at miste sin plads i top-10 er ikke verdens undergang,« står der på Formel 1s hjemmeside, hvor de også kommer ind på, hvorfor den danske Formel 1-kører ikke er blandt de ti bedste på formbarometeret.

»Magnussen mister primært sin plads, fordi han havde sådan et godt tre-løbs-gennemsnit i sidste uge, mens Perez glider ud med sin 14.-plads i Ungarn efter at have været 7-10-7 efter Tyskland.«

Kevin Magnussen toppede faktisk listen efter det første og andet grandprix i denne sæson. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

For anden uge i træk toppes listen af den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton, der også har vundet de seneste to løb.

Listen er blevet indført i denne sæson, hvor et ekspertpanel efter hvert grandprix vurderer alle kørernes indsats set over de seneste tre løb. Ud fra det udarbejdes en top-10 over de mest formstærke kørere.

Formel 1-kørerne holder i øjeblikket sommerferie, og vi skal helt frem til den 26. august, før næste grandprix køres. Det sker på Francorchamps-banen i Belgien.

Den nuværende top-10:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) (-)

2. Nico Hülkenberg (Renault) (+1)

3. Max Verstappen (Red Bull) (-1)

4. Sebastian Vettel (Ferrari) (+1)

5. Valtteri Bottas (Mercedes) (+1)

6. Kimi Räikkönen (Ferrari) (+2)

7. Esteban Ocon (Force India) (-3)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso) (ny)

9. Fernando Alonso (McLaren) (ny)

10. Romain Grosjean (Haas) (-3)