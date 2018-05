»I dag kunne det ikke have været gjort bedre!«

Kevin Magnussen var med rette stolt over at levere et fejlfrit løb i Spaniens Grand Prix. En sjetteplads var det optimale resultat for danskeren, der tilbragte en lang eftermiddag på Circuit de Barcelona-Catalunya i ’ingenmandsland’: Lang efter de tre store teams Mercedes, Red Bull og Ferrari (hvor Kimi Raikkonen udgik), men med sikker afstand ned til resten af feltet.

»Jeg fik en god start og var oppe på siden af Red Bull-bilerne. Men jeg ville egentlig ikke i kamp med dem, for jeg vidste, at de var meget hurtigere end mig, og de ville i alle tilfælde komme forbi mig igen. I dag skulle jeg bare forsvare min position og undgå ballade på den første omgang,« forklarede han efter sjettepladsen, der sendte ham op på niendepladsen i VM-stillingen med i alt 19 point.

Præcis det antal, han scorede i hele sidste sæson.

»Det er en fantastisk fornemmelse, for det der skete i dag, var det bedste, vi kunne håbe på: Vi var foran hele midterfeltet, og lå i det der ingenmandsland. Det var lidt kedeligt – men også det fedeste!,« jublede Magnussen, der igen var eneste Haas-kører i pointene, da Romain Grosjean måtte udgå (franskmanden blev efterfølgende straffet for at være skyld i en kollision af dommerne og fik også en nådesløs kommentar fra en rival).

Det var tredje gang i fem løb Magnussen scorede point, og han føler, at han har taget hul på et nyt kapitel af sin Formel 1-karriere.

»Jeg har haft et par år uden en konkurrencedygtig bil – hvor der nærmest skulle mirakler eller held til for at score point. Det er en helt anden situation, end at køre om pointene. Nu har jeg en konkurrencedygtig bil, og kan kæmpe med om VM-pointene i hver eneste løb – det giver en helt anden mentalitet og indstilling. Jeg er rigtig godt sted i min karriere, og jeg nyder virkelig hver eneste løb,« sagde han - og modtog efter løbet også topkarakter hos BT.

Kevin Magnussen kørte en stor del af søndagens grandprix i 'ingenmandsland'. Foto: LLUIS GENE Kevin Magnussen kørte en stor del af søndagens grandprix i 'ingenmandsland'. Foto: LLUIS GENE

Efter en svag sæsonstart er den regerende verdensmester Lewis Hamilton og Mercedes-teamet kommet op i omdrejninger, og englænderen scorede i Spanien sin anden sejr i træk. Mens han for 14 dage siden i Aserbajdsjan ’arvede’ sejren, da hans teamkammerat Valtteri Bottas punkterede kort før mål, dominerede englænderen Spaniens Grand Prix var start til mål.

Han udbyggede dermed sin VM-føring til 17 point ned til Sebastian Vettel, der blot kom i mål på fjerdepladsen efter Bottas og Max Verstappen (Red Bull-Renault)

Næste afdeling af VM køres på gadebanen i Monte Carlo om 14 dage. Her tror Kevin Magnussen på nye VM-point:

»Vi skal holde det her niveau, og blive ved med at score point. Jeg håber på mere fra samme skuffe i Monaco om 14 dage. Jeg tror, vi har en nogenlunde bil til banen i Monte Carlo. Vi ved, at vores bil er rigtig god i hurtige sving, og derfor er Monte Carlo ikke den perfekte bane for os. Men vi har også set, at vores bil ikke er decideret dårlig nogen steder. Det er svært at sige, om vi kan dominere midterfeltet på samme måde som vi gjorde i denne weekend, men jeg tror på, vi igen kan køre med om pointene,« sagde den danske Haas-kører.