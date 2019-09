Kevin Magnussen blev nummer 12 og kørte fra Romain Grosjean i kvalifikationen til Italiens Grand Prix.

Kevin Magnussen var tæt på at skabe en stor overraskelse, da han nemt satte en tid, der bragte ham fra Q1 til Q2 i kvalifikationen på Monza-banen lørdag eftermiddag.

Men så sluttede danskerens overraskende fremgang, og han formåede ikke at køre med om pladserne i top-10 i den afgørende Q3.

I stedet blev det altså til 12.-pladsen for Kevin Magnussen, der så ud til at begå en kørefejl, der kostede de sidste og afgørende 10.-dele på danskerens sidste forsøg.

Kevin Magnussen kører kvalifikation på Monza i Italien. (EPA/Daniel Dal Zennaro) Foto: Daniel Dal Zennaro Vis mere Kevin Magnussen kører kvalifikation på Monza i Italien. (EPA/Daniel Dal Zennaro) Foto: Daniel Dal Zennaro

Kevin Magnussen undskyldte i hvert fald over for teamet via radioen, at det ikke blev til mere for det trængte Formel 1-hold.

»Undskyld, gutter,« sagde danskeren slukøret, som i denne weekend har sin far, den tidligere Formel 1-kører Jan Magnussen, med som gæst i garagen.

Resultatet er dog ikke helt så skidt, hvis man tager Haas-teamet og dets mystiske Formel 1-racers øjeblikkelige form i den betragtning.

Værre gik det eksempelvis Kevin Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, der sluttede på en skuffende 16.-plads.

Romain Grosjean havde en skuffende kvalifikation. (REUTERS/Francois Lenoir) Foto: FRANCOIS LENOIR Vis mere Romain Grosjean havde en skuffende kvalifikation. (REUTERS/Francois Lenoir) Foto: FRANCOIS LENOIR

Det var ikke et resultat, som franskmanden havde brug for i sin nuværende situation, hvor han kæmper for et nyt sæde i Formel 1 til den kommende sæson.

Romain Grosjean rykker dog to pladser frem, når der søndag køres grandprix, og starter som nummer 14 på grund af straffe til flere konkurrenter i feltet.

De svingende præstationer er dog ikke en nyhed for hverken Romain Grosjean eller Haas, der stadig ser ud til at være grundforvirrede over den racer, som fabrikken har fremstillet til denne sæson og kun ser ud til at blive dårligere løb for løb.

Fremme i feltet tog unge Charles Leclerc pole position for Ferrari på hjemmebane til stor jubel for holdets mange fans på lægterne omkring den ultrahurtige racerbane uden for Milano.

Charles Leclerc fejrer sin pole position. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Charles Leclerc fejrer sin pole position. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Foto: MIGUEL MEDINA

Efter ham følger Lewis Hamilton og Valtteri Bottas fra Mercedes.

Kvalifikationen sluttede i en mindre skandale, da flere kørere ikke fik sat en sidste tid, fordi de ikke nåede at passere målstregen, før tiden løb ud.

Det skete, da de lå side om side og lurepassede i håbet om at køre en omgang i læ og derved samle ekstra fart på langsiderne.