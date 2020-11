De fleste kender nok Kevin Magnussen for sine egenskaber i en bil, men den danske Formel 1-kører viser sig faktisk også at have et helt andet, særligt talent.

Han er nemlig også rigtig godt til at gå... i søvne.

Det fortæller den 28-årige racerkører i podcasten In The Pink, hvor han bliver spurgt ind til, hvad folk ikke ved om ham.

»Jeg går i søvne. Jeg er en ret slem søvngænger,« afslører Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen (forrest) har kørt en af karrierens hidtil sidste Formel 1-løb i sidste weekend, da der blev afholdt Grand Prix i Tyrkiet. Foto: Kenan Asyali / Pool

Faktisk var det for nyligt ved at gå ganske galt for Haas-køreren, da han blev reddet fra at ende i virkelig farlig situation.

Den afværgede Kevin Magnussens bedre halvdel, Louise Gjørup.

»Min kone måtte vække mig, fordi jeg var ved at kravle ud af vinduet. Vi bor på anden sal i bygningen, så den havde ikke været god,« fortæller Kevin Magnussen og griner.

Umiddelbart skulle man tro, at man som racerkører sætter sit liv mere på spil, end når man ligger og snorksover.

Men det er åbenbart ikke nødvendigvis tilfældet for danske Magnussen.

I podcasten sætter han også ord på en af dem, som formentlig overtager hans plads hos Haas i den kommende sæson, når Kevin Magnussen stopper hos teamet.

