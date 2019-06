Kevin Magnussen har lagt skuffelsen fra Monacos Grand Prix for 14 dage siden bag sig.

»Vi er videre - og klar til det næste løb,« siger han op til weekenden canadiske grandprix i Montreal.

For 14 dage siden startede han Monacos Grand Prix fra femte position, men et tidligt pitstop kostede ham alle chancer for VM-point, og han kom i mål som nummer 12. Efter løbet blev Haas-ledelsen kritiseret heftigt for at have valgt en forkert strategi for danskeren.

»Lige da det skete, tænkte jeg, at teamet havde lavet en fejl. Men i virkeligheden handlede det om, at alt gik imod os i forhold til den beslutning vi tog. Det var bare ærgerligt,« siger Magnussen og fortsætter.

»Set i bagklogskabens klare lys er det nemt at sige, hvad vi skulle have gjort, men i situationen tog vi den rigtige beslutning. Sådan er sporten nogle gange.«

Efter skuffelsen i Monaco satser Magnussen på VM-point i Montreal.

»Jeg håber, at vi her i Canada kan understrege, at vi har den fjerdehurtigste bil i feltet. Vi var marginalt fjerdehurtigste team i Monaco, men det er meget tæt mellem os, Renault og Toro Rosso. Og så kommer McLaren et lille stykke efter.«

»Vores bil har hele året været ekstremt hurtig i kvalifikationerne,« siger Magnussen.

»Det er lovende – det viser potentialet. Men vi har også haft weekender, hvor vi har haft det svært i løbene – først og fremmest på grund af dækkene. Det virker som om, vi har gjort fremskridt på det område – det så i hvert fald bedre ud i Spanien og Monaco.«

»Nu må vi se, om det også er tilfældet her i Canada. Vi føler os aldrig 100 procent sikre...«

Gadebanen i Baku (Azerbaijan) gav Haas årets hidtil svageste weekend, og Circuit Gilles Villeneuve i Montreal virker umiddelbart som samme type bane.

»Den minder lidt om Baku, men jeg vil mere sige, at den minder om Monaco – bare med længere langsider. Så jeg håber går godt!,« siger Magnussen om udsigterne for Canadas Grand Prix.