Kevin Magnussen sluttede den indledende træning til det britiske grandprix på en umiddelbart skuffende 12.-plads, 2,1 sekund efter dagens hurtigste mand, Sebastian Vettel.

Men danskeren tror alligevel, at han kan komme med i Q3 i lørdagens kvalifikation, hvor de 10 bedste startplaceringer afgøres.

»Jeg vil tro, at mine bedste tider fra de enkelte sektorer i dag var gode nok til en syvendeplads,« sagde han.

Inden kvalifikationen skal Haas-ingeniørerne analysere sig frem til det optimale set-up til VF18-modellen.

Det er ikke nogen let opgave – specielt fordi Magnussens teamkammerat Romain Grosjean crashede tidligt i træningen, og derfor ikke kunne bidrage til den nødvendige dataindsamling.

Kevin Magnussen og Haas-holdet ser lige banen an. Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere Kevin Magnussen og Haas-holdet ser lige banen an. Foto: VALDRIN XHEMAJ

»Vi ved endnu ikke, om vi skal satse på at køre med low-downforce eller high-downforce,« forklarede Magnussen.

»Vi må prøve at finde et kompromis, men det er svært. Den type sving, hvor vi normalt er bedst, er bare fuld speeder på den nye asfalt her i Silverstone. Der betyder, at vi ikke kan vinde tid som vi plejer. Når highspeed-svingene er flat-out, bliver de mellemhurtigere og de langsomme sving vigtigere. Og der er vi ikke så stærke,« erkendte danskeren.

Grosjeans afkørsel kom i højfarts-svinget Abbey, hvor kørerne i år må køre med den såkaldte DRS-bagvinge åben. Det giver markant højere fart – men også markant højere risiko.

»Jeg prøvede det en enkelt gang, og var tæt på at ende samme sted som Romain,« forklarede Magnussen

Kevin Magnussen under træningen i Storbritannien fredag. Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere Kevin Magnussen under træningen i Storbritannien fredag. Foto: VALDRIN XHEMAJ

Efter en misforståelse med Fernando Alonso under FP1-træningen blev både Magnussen og spanieren indkaldt til dommerne (der i Silverstone inkluderer Tom Kristensen).

»Jeg vil ikke genfortælle, hvad der blev sagt, men det var tydeligt, at det ikke blev tillagt den store betydning. Alonso havde ikke fået den rigtige melding på radioen, så han vidste ikke, at jeg var på en hurtig omgang,« sagde Magnussen.