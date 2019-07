Kevin Magnussen var både lettet og skuffet efter kvalifikationen til Tysklands Grand Prix.

Lettet over at den seneste update af Haas VF19, der havde virket håbløs under den brandvarme fredagstræning, pludselig fungerede i de lavere temperaturer lørdag formiddag.

Og skuffet over at han måtte nøjes med 12.pladsen i kvalifikationen, mens teamkammerat Romain Grosjean besatte en flot sjetteplads.

»Den første træning i formiddags var rigtig god! Bilen havde uden vi havde gjort noget særligt ændret sig fuldstændig fra i går (fredag). Det må hænge sammen med, at det er blevet meget køligere - banetemperaturen i formiddags var kun 35-38 grader,” sagde Magnussen til B.T. efter kvalifikationen.

Kevin Magnussen røg ud af Q2. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

På den kølige bane besatte Magnussen en fornem femteplads, fem placeringer og næsten et halvt sekund hurtigere end Grosjean, der kører i den oprindelige VF19-version fra sæsonstarten i Australien.

»Men til kvalifikationen blev det igen varmere, og det virker som om, at det er problemet,« forklarede Magnussen.

Hans første forsøg i Q2-kvalifikationen, der skulle afgøre hvilke ti kørere der gik videre til den afsluttende Q3, var lovende, men i modsætning til konkurrenterne forbedrede han sig ikke i andet forsøg.

»Min første omgang havde været så god, at der skulle noget til for at forbedre den – og jeg lavede et lock-up (blokerede hjulene under nedbremsning, red.) i mit andet forsøg,« fortalte Magnussen.

Forudsat Haas VF19 kan holde tempoet i løbet – og det har været et problem hele året – er 12. startposition et godt udgangspunkt for at score VM-point for første gang siden begyndelsen af maj.

»Det bliver køligere i morgen, og jeg kan frit vælge dæk. Det kan også blive regnvejr,« sagde Magnussen optimistisk med henvisning til, at han i modsætning til de ti første i kvalifikationen ikke er tvunget til at starte på de dæk, han brugte i Q2-kvalifikationen.

Verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) tog pole position foran Max Verstappen (Red Bull-Honda).

Hjemmebanefavoritten Sebastian Vettel (Ferrari) fik på grund af motorproblemer ikke sat en tid under kvalifikationen og starter derfor bagerst i feltet.