Kevin Magnussen har fået en sløj start på denne weekends Formel 1-grandprix i Australien.

I fredagens to træningssessioner var danskeren langt efter de hurtigste.

Men det kan der være en ganske god forklaring på.

Han har nemlig døjet med kvalme over natten op til fredagens to træninger ifølge motorsportsmediet Autosport.

Magnussens teamchef Günther Steiner skulle have sagt til Sky Sports, at danskeren 'ikke er perfekt, men burde være ok'.

Ifølge F1-journalisten Chris Medland skulle danskeren have været en tur forbi holdets læge til et tjek.

Derfor måtte Kevin Magnussen springe det officielle pressemøde over før første træning.

Han var dog frisk nok til at tage del i begge træninger.

Den første sluttede han som 17. hurtigst næsten tre sekunder langsommere end Ferraris Carlos Sainz Jr.

Undervejs på en omgang forbremsede danskeren sig i sving tre, så han måtte en tur i gruset og kun med nød og næppe undgik at køre i muren.

Den anden træning var en anelse bedre, da Magnussen satte 16. hurtigste tid – lidt over to sekunder langsommere end Ferraris Charles Leclerc.

Magnussens holdkammerat Mick Schumacher endte de to træninger som nummer 20 og 18, så Haas har lidt at arbejde med inden lørdagens tredje træning og kvalifikation.

Haas har ellers tradition for at være hurtige på banen i Melbourne, hvor Kevin Magnussen hentede en sjetteplads i 2019 og året før lå til en placering i top fem, da Haas-mekanikerne kiksede et pitstop, så hjulet faldt af, og danskeren måtte udgå.

Grandprixet i Australien køres søndag klokken 07.00 dansk tid.