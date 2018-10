Trods en skuffende 18.-plads under kvalifikationen er Kevin Magnussen optimist inden Mexicos Grand Prix.

»Jeg var faktisk rigtig positiv inden kvalifikationen,« siger han:

»Jeg fik ikke en ordentlig omgang fredag, men jeg følte alligevel, at bilen var OK. Jeg kom så ikke med i den afsluttende FP3-træning lørdag formiddag (på grund af motorproblemer, red), men hvis bare bilen var som fredag, følte jeg, at det nok skulle nok gå.«

Den danske racerkører fik sig dog en overraskelse i kvalifikationen trods sin gode fornemmelse.

»Bilen opførte sig slet ikke som fredag. Jeg har tre forsøg i Q1-kvalifikationen, og de var alle tre helt forskellige fra hinanden. Vi er begyndt at kikke på data fra de tre omgange, og det ser ud som om, de er kørt med tre forskellige biler! Det er tydeligt, at vi ikke har fået dækkene til at fungere – de er slet ikke dér, hvor de burde være,« siger Kevin Magnussen. Husk, du kan følge Mexicos Grand Prix live her hos B.T. søndag aften fra kl. 20.10

Dækkene har været det helt store samtaleemne i paddocken i Mexico City.

Hypersoft-dækket voldte som så ofte før Haas problemer, men de fleste andre teams havde det også svært: Hypersoft er det blødeste og dermed hurtigste dæk, men på den specielle autodrom i Mexico City fungerer det kun optimalt i en enkelt omgang.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 27: Kevin Magnussen of Denmark driving the (20) Haas F1 Team VF-18 Ferrari on track during qualifying for the Formula One Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 27, 2018 in Mexico City, Mexico.

De 10 hurtigste biler skal starte på de dæk, de brugte i Q2-kvalifikationen. De betyder at begge biler fra Renault og Sauber skal starte på hypersoft, og de forventes derfor i pit efter få omgange.

Det vil tvinge dem til en tostops-strategi, og Haas-kørerne kan med frit dækvalg starte på en hårdere compound, og nøjes med et stop.

»Vores fart er ikke fantastisk, men hvis vi kan få dækkene til at fungere bedre i løbet, vil det give os nogle muligheder,« siger Magnussen.

Han var hele 7/10 sekund efter teamkammeraten Romain Grosjean, men starter fra 16. position alligevel foran franskmanden, der på grund af et sammenstød i USA i sidste uge rykkes tre pladser tilbage på gridden.

Kevin Magnussen havde ikke den bedste kvalifikation lørdag.

»Sidste år startede jeg på 14.-pladsen og kom i mål som nummer otte. Vi kan håbe på en copy/paste-udgave af sidste års løb,« siger Magnussen.

Og tilføjer:

»It ain’t over till it’s over!«

