Medmindre Mercedes kommer med et tilbud, er det slut med Formel 1 for Kevin Magnussen.

Dét var meldingen, da Magnussen mandag blev annonceret som Peugeot-kører i sportsvogns-VM i 2022-23.

»Formel 1 er vist et overstået kapitel,« sagde han i et onlineinterview med blandt andre B.T.

Haas F1 Team-chef Guenther Steiner antydede ellers i sidste uge, at Kevin Magnussen ville være et oplagt valg, hvis han pludselig skulle mangle en kører.

Scenariet er ikke urealistisk, for sidste år opstod der flere on-off-chancer i Formel 1, da forskellige kørere blev smittet med coronavirus. Men Kevin Magnussen venter ikke i spænding ved telefonen:

»Det ville ikke være særligt interessant,« siger han om muligheden for en stand-in-indsats for Haas, hvis Mick Schumacher eller Nikita Mazapin skulle blive forhindret.

»Jeg havde nogle gode år med Haas F1 Team, og Guenther er min gode ven, så jeg vil altid være klar med råd og så videre. Men et enkelt one-off-løb? Det er jeg ikke interesseret i. Jeg har været med i Formel 1 i syv år, og jeg savner at vinde, så det der med at køre endnu et Formel 1-løb bare for at være med – det er ikke interessant.

Kun på en måde vil han være klar til at vende tilbage til Formel 1:

»Hvis de ringer fra Mercedes, vil jeg nok se alvorligt på det!« siger han med en smil.