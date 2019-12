Det var ikke kun skidt, at Kevin Magnussen og Haas-teamet havde en dårlig sæson i 2019.

Sådan lyder konklusionen fra den danske racerkører på bagkanten af et år, hvor han kørte alt for mange omgange bagerst i Formel 1-feltet.

For krisen hos Haas har givet alle i og omkring det amerikanske hold vigtig viden, som kan bruges fremover.

»Man lærer altid noget af en situation, men især i svære tider lærer du forskellige ting, og man er bare nødt til at imødegå problemerne på en anden måde,« siger Kevin Magnussen til Formel 1s officielle hjemmeside.

»Jeg mener, at det giver styrke og noget erfaring, som man ikke nødvendigvis havde fået, hvis man bare have cruiset og kørt i en perfekt bil. Så på mange måder har det også været positivt både for mig som kører, men også for teamet,« fortsætter danskeren.

I 2019 sluttede Haas som det næst dårligste hold - kun undergået af det falmede storhold Williams.

Men Kevin Magnussen påpeger samtidig, at et team som Haas ikke kan forvente at være i fremgang hvert eneste år.

»Vi kan ikke forvente at blive bedre og bedre hvert eneste år i forhold til de tidligere sæsoner. Derfor har i år været positivt ud fra, hvad vi har lært, og hvad vi har formået at forstå, og hvad vi skal gøre i fremtiden,« siger Kevin Magnussen.

Det har været aerodynamikken, der har været det primære problem på Haas-raceren i år, hvor teamet selv har produceret flere dele til bilen end tidligere.

Det er Haas blevet straffet for på banen, hvor Kevin Magnussen og teamkollega Romain Grosjean sjældent havde farten til at kæmpe med om VM-point.

Og netop bevidstheden om, at der ikke var muligheder fremme i feltet, har slidt på kørere og hele Haas-holdet i 2019.

»Det har været hårdt på banen, og det har det været for os alle. At vide, at man ikke kan kæmpe med om en god placering, er hårdt. På den anden side tror jeg, at det har været positivt, det vi har lært, og hvad vi skal gøre i fremtiden,« fortæller Kevin Magnussen.