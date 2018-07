Kevin Magnussen tror på, at Haas-raceren kan køre om VM-point i weekendens grandprix i Ungarn. Samtidig glæder han sig over, at det hårdtprøvede mekanikere får en fortjent ferie.

Når søndagens race er slut i Ungarn, går Formel 1 på tre ugers sommerferie. Alt bliver lukket ned. Selv de ellers døgnåbne fabrikker slukker og sender medarbejderne hjem.

Med fem løb på seks uger i juni og juli måned er alle i Formel 1-karavanen ved at være møre efter sommerens vilde løbsprogram.

Og her under danske Kevin Magnussen især Haas-mekanikerne og løbsingeniørerne en god gang afslapning med deres familier, før Formel 1 begynder igen sidst i august, hvor Belgiens Grand Prix afvikles den 24-26. august på Spa-banen.

»Jeg tror, det bliver rigtig godt for vores mandskab - især dem i garagen, at de får noget fritid. De har arbejdet ekstremt hårdt, og uden tvivl hårdere end os andre - især os kørere. Helt seriøst, det kommer til at blive værdsat fra deres side, og selvfølgelig glæder vi os også til noget ferie. Den skal vi bruge sammen med venner og familie i de lande, vi kommer fra,« siger Kevin Magnussen i en pressemeddelelse fra Haas-teamet.

Kevin Magnussen og Haas klar til sommerferie efter weekendens løb. (Grand Prix Photo) Vis mere Kevin Magnussen og Haas klar til sommerferie efter weekendens løb. (Grand Prix Photo)

Den danske racerkører vare godt kørende i seneste weekend lige indtil uvejret ramte Tysklands Grand Prix, hvilket resulterede i, at Kevin Magnussen faldt ned gennem feltet fra nummer seks til 11.

25-årige Kevin Magnussen tror dog på, at Haas igen kan være med fremme på den lille, men hurtige racerbane i Ungarn.

»Vi må se, når vi kommer dertil. Men vores bil bør være konkurrencedygtig. Det er den de fleste steder, selvom der selvfølgelig også er baner, hvor den er mindre konkurrencedygtig end andres. Men vi må bare gøre alt, hvad vi kan,« siger danskeren.

Læs B.T.s karakter af Magnussen her.