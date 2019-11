Kevin Magnussen og Haas-teamet omdannede første træningsdag til søndagens amerikanske grandprix på Circuit of the Americas til noget der mindede om en vintertest.

Temperaturerne svarede omtrent til Barcelona i februar, og der var mere fokus på at afprøve nye komponenter end på omgangstider.

Om formiddagen fik alle kørere mulighed for at afprøve prototypen af de dæk, Pirelli vil indsætte i den kommende sæson. Det gav FP1-sessionen et atypisk forløb, og det var umiddelbart lovende, at Haas-kørerne Grosjean og Magnussen sluttede på henholdsvis sjette- og 10.-pladsen.

Men om eftermiddagen viste det sig hurtigt, at det primært var konkurrenternes atypiske formiddag, der havde fået Haas-bilerne i top-10. Da først alle fokuserede på dette års dæk og der blev satset på reelle omgange, faldt Magnussen og Grosjean tilbage til samme placeringer, som i sidste weekends horror-weekend i Mexico City: Som ’worst-of-the rest’ – kun undergået af Williams-teamets traditionelle bundpropper.

Grosjean gav sig selv den værst tænkelige optakt til Haas´ hjemmebane-grandprix, da han smadrede sin bil efter blot fire omgange.

Mens franskmanden måtte tilbringe resten af eftermiddagen i pitten, fortsatte Magnusset ’test-programmet’. Han afprøvede en ny frontvinge, der er udviklet med henblik på 2020-modellen, men kørte også med 2019-vingen.

Samtidig testede han dæk med henblik på både kvalifikationen lørdag og løbet søndag. Ingen af de to varianter virkede lovende:

”De kører altså ikke godt – specielt bagenden fungerer ikke. Jeg ved ikke om det er dækkene eller bilen,” klagede danskeren efter en serie omgange på det hårdeste af de tre dæk-varianter.

Den blødeste variant, der skal bruges til kvalifikationen, var heller ikke nogen succesoplevelse.

”De er allerede dårlige. Rigtig dårlige,” sagde han efter en håndfuld omgange.

Medium-dækket bliver afgørende i løbet, men også her har Haas-problemer. Magnussen og Grosjean har henholdsvis to og tre sæt af denne variant, og det var netop, da han skulle til at indsamle data om medium-dækket, at Grosjean crashede. Det vil sige, at Haas-teamet mangler erfaring med netop det dæk, der kommer til at spille hovedrollen i løbet.