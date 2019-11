Kevin Magnussen har ingen illusioner om Haas-teamets chancer i weekendens brasilianske grandprix på Interlagos-banen i Sao Paulo:

»Vi er næppe hurtige nok til at score point på normal vis,« siger han realistisk.

Brasiliens Grand Prix er årets næstsidste. 2019 har været et frustrerende år for Magnussen og Haas, der efter at have kæmpet med Renault om fjerdepladsen i VM 2018 nu er rutsjet ned på niende- og næstsidstepladsen i konstruktør-VM.

»Det har på mange måder været en hård sæson. Der har været enkelte højdepunkter, men jeg ser frem til at få sæsonen overstået og sætte fuld fokus på næste år. Vi kan alligevel ikke nå at ændre ret meget i de to løb, der er tilbage,« indrømmer Kevin Magnussen.

Faldet fra femte- til niendepladsen bliver kostbart for Haas-teamet, der for et par måneder siden også mistede den kontroversielle titelsponsor Rich Energy.

Formel 1's indtægter fra tv-rettigheder, bandereklamer, VIP-loger og så videre fordeles mellem de 10 teams i forhold til deres slutplacering i konstruktør-VM.

Beløbene holdes hemmelige, og i alle tilfælde er indtægterne for 2019 endnu ikke gjort op.

Men forskellen mellem en femte- og en niendeplads udgør ifølge velunderrettede kilder mindst 100 millioner kroner.

Foto: CHARLES COATES

Med to løb tilbage har Haas stadig en lille chance for at snuppe ottendepladsen fra Alfa Romeo. Her vil forskellen udgøre omkring 20 millioner kroner.

»Vi er ikke alt for langt efter Alfa Romeo – men syv point er alligevel ganske meget at indhente i to løb. Men vi prøver, og vi har ikke noget at tabe. Vi er klar, hvis der opstår en uventet chance,« siger Kevin Magnussen.

Interlagos-banen har ingen af de hurtige sving, der i år har været Haas-teamets stærkeste kort. Derfor skal der noget særligt til, hvis Magnussen og co. skal komme fra Brasilien med VM-point. Det ustadige efterårsvejr i Sao Paulo kan måske hjælpe teamet, og i hvert fald fredagen ser ud til at blive præget af regnvejr,

»Men det er svært at sige, om det vil hjælpe os. Og helt generelt: Hvis bilen ikke er konkurrencedygtig i tørvejr, ændrer det sig ikke ret meget, selv om det begynder at regne,« Kevin siger Magnussen.