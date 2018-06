Kevin Magnussen sluttede første træningsdag til Frankrigs Grand Prix på Paul Ricard-banen på en lovende niendeplads; tre positioner og cirka 0,8 sekund efter Haas-teamkammeraten Romain Grosjean.

»Det ser ud til at vi er tilbage på vores normale plads i feltet,« sagde han.

Haas-raceren faldt tilbage i feltet på de seneste to meget atypiske baner i Monte Carlo og Montreal, men fredags-træningen på Paul Ricard tyder på, at man nu igen er med i kampen om at være ’best-of-the-rest’ efter de tre etablerede topteams Mercedes, Ferrari og Red Bull.

»Det er positivt,« fortsatte Magnussen. »Men der er stadig nogle ting, vi skal have analyseret omkring dæk og temperaturer. Så jeg ser frem til i morgen!«

Kvalifikationen, der afgør startplaceringerne til løbet søndag, afvikles lørdag mellem 16.00 og 18.00

I Monte Carlo er det traditionelt umuligt at overhale, og i Montreal er det problematisk. Efter sin første Formel 1-dag på den nye Paul Ricard-banen ser Magnussen positivt på sine muligheder for at avancere i feltet, når starten går på søndag klokken 16.10.

»Det bliver ikke nemt at overhale,« siger han. »Men jeg tror det bliver muligt.«

Magnussen virkede ikke bekymret over den relativt store afstand til Grosjean, men antydede at Haas-teamets update af 2018-modellen VF-18, der blev præsenteret i Montreal, kunne spille en rolle.

”Den har måske hjulpet ham lidt dér, hvor han syntes, at han havde et problem. Men det har ikke skadet mig – det har måske bare hjulpet ham, og det problem, han havde i starten af året, sagde han til B.T.

Lewis Hamilton (Mercedes), der mistede VM-føringen til Sebastian Vettel (Ferrari) i Montreal, dominerede træningen, og var hele 0,7 sekunder Red Bull-Renault kørerne Daniel Ricciardo og Max Verstappen på anden- og tredjepladsen.