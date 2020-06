Kevin Magnussen havde kun været i Formel 1 i et år, da han med egne ord 'mistede troen' på en fremtid i sporten.

»Jeg var nede og ramme bunden og troede, jeg skulle lave noget andet,« siger han.

I et interview med DR Sporten husker den danske Formel 1-kører tilbage på det paradoks, han kom ud for i 2014: Debut i motorsportens fineste klasse først på året - kasseret sidst på året.

Eller sagt på anden måde: Han begyndte året med en sensationel andenplads i sit allerførste grandprix, han sluttede året med at blive gjort til reservekører.

McLaren-teamet valgte at beholde makkeren Jenson Button og supplere ham med den spanske stjernekører Fernando Alonso.

I interviewet med DR Sporten kalder Kevin Magnussen den dag i dag, hele fem et halvt år senere, for 'vanvittigt'. Ligeledes gav det 'kæmpe forvirring' og 'kæmpe frustrationer'.

Men det endte med alligevel at blive til en Formel 1-karriere.

Kevin Magnussen havde et år som reserve hos McLaren, hvorefter han igen fik et sæde, hos Renault. Men kun i et år.

Kevin Magnussen har kørt en lille smule i denne sæson, her ved førsæson-testen i Barcelona. Foto: ALEJANDRO GARCIA Vis mere Kevin Magnussen har kørt en lille smule i denne sæson, her ved førsæson-testen i Barcelona. Foto: ALEJANDRO GARCIA

Siden røg han videre til Haas, hvor han nu venter på at komme i gang med sin fjerde sæson.

Ambitionerne var fra begyndelsen at blive verdensmester, men det har danskeren aldrig været i nærheden af. Han mener stadig, at han har evnerne til at køre med helt fremme i den rette bil. Men ellers forsøger han at gå til hvert løb med en anden tilgang.

»Det er jo vildt frustrerende. Det har taget lang tid at vænne mig til, at jeg ikke tager til løbsweekenderne med sejren i hovedet,« siger Kevin Magnussen til DR Sporten.

Formel 1-sæsonen begynder i juli. Den har været udsat på grund af coronapandemien. Som så meget andet sport.