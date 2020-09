Den italienske grandprix-weekend byder traditionelt på en række kører-annonceringer for den kommende sæson. Sådan bliver det ikke i år, for næsten alle 2021-biler er allerede besat.

Og der bliver ikke sat navn på de få frie pladser – inklusiv det Haas-sæde Kevin Magnussen håber at beholde – i denne weekend.

»Det er da ved at være den tid på året, hvor man sætter sig ned og snakker om fremtiden,« siger Magnussen fra Monza-banen nord for Milano, hvor han forbereder sig til Italiens Grand Prix.

»Men jeg kan ikke udtale mig om skæringsdatoer eller detaljer.«

Det er da ved at være den tid på året, hvor man snakker om fremtiden Kevin Magnussen

Teamchef Guenther Steiner sagde i sidste uge til B.T., at kører-valget for 2021 først foretages, når han har sat sig ned og diskuteret mulighederne med teamejer Gene Haas.

Steiner overvejede at flyve til USA for at mødes med Haas, men nu har teamejeren med kort varsel i stedet valgt at rejse til Monza. Steiner og Haas vil utvivlsomt benytte lejligheden til at diskutere kørere til den kommende sæson, men Magnussen forventer ikke en afklaring.

»Jeg skal da tale med Gene – alt andet ville være mærkelig, ik?« siger han med et skævt smil.

»Men jeg ved ikke, om vi skal tale fremtid. Vi har ikke aftalt noget, men nu må vi se.«

Jeg ved ikke, om vi skal tale fremtid - vi har ikke aftalt noget Kevin Magnussen

Kevin Magnussens rådgiver Morten Tingaard og hans mangeårige loyale sponsor Anders Holch-Povlsen (Bestseller) vil ifølge B.T.´s oplysninger ikke være i Monza i weekenden.

Den italienske højfarts-bane ventes at passe endnu dårligere til Haas-teamet end Spa-Francorchamps, hvor Grosjean og Magnussen i sidste weekend sluttede Belgiens Grand Prix på henholdsvis 15.- og 17.-pladsen.

»Vi har ikke de store håb for weekenden. Vi er hvor vi er, og må bare prøve at udnytte det vi har. Det handler om at få så meget ud af bilen som muligt,« siger en realistisk Magnussen.

Med Haas-bilens nuværende form kan 2020 blive Kevin Magnussens hidtil dårligste sæson. Da han i 2016 kørte for Renault scorede han sølle syv VM-point, men i år har han efter seks af 17 løb kun et enkelt point. Alligevel insisterer han på, at han ikke er frustreret.

»Jeg ville da gerne være længere fremme og kæmpe med om pointene, men jeg vil ikke sige jeg er frustreret. Jeg tror på teamet har en lys fremtid,« siger han.