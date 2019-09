Kevin Magnussen er i gang med forberedelserne til årets hårdeste Formel 1-løb, Singapores Grand Prix på Marina Bay-gadebanen.

Den danske Formel 1-kører glemmer aldrig sit første løb i Singapore. I 2014 stillede han op for McLaren, og et problem med kølingen gjorde bilen til en kørende sauna.

»Jeg havde mindre brandsår på kroppen efter løbet,« fortæller han.

»Det var den varme luft fra kølerne, der kom ind bag sædet. Jeg var så ophedet og dehydreret, at jeg faktisk ikke kan huske den sidste halvdel af løbet. Jeg ventede bare på, at jeg ville få et black-out. Man ved jo ikke, om man får et black-out, så man gør selvfølgelig sit bedste, men det var som at køre race, mens man sad i en meget, meget varm sauna,« fortsætter Magnussen, der kom i mål på en heroisk 10.-plads.

...netop fordi der er mindre plads til fejl, er gadebaner bare mere spændende og udfordrende... Kevin Magnussen

Han gentog tiendepladsen for Renault i 2016, og her var der også problemer:

»Min drikkeflaske virkede ikke. Første gang jeg ville tage en tår, kom der kun luft i gennem slangen. Det kom aldrig til at fungere, og jeg måtte gennemføre de to timer uden væske. Og man sveder altså meget i den hede,« fortalte han.

»Det er virkelig varmt i Singapore. Og der er ikke rigtig tid til at slappe af. Man skal hele tiden arbejde med rattet, for langsiderne er meget korte på den her bane, og så er gennemsnitsfarten så lav, at løbet kommer tæt på to-timers grænsen. Det er årets hårdeste løb.«

Alle kørere har en drikkeflaske med i cockpittet for et kompensere for væsketabet, der kan nå helt op på to-tre liter.

»Jeg tror, jeg har omkring en liter med i bilen, men indholdet i drikkeflasken bliver hurtigt varmt, så det er lidt ligesom te. Ikke så lækkert,« siger han.

I år er Singapore indhyllet i smog fra store skovbrande i Indonesien.

Myndighederne fraråder fysisk aktivitet udendørs, og man har beskyttelsesmasker klar til svagelige tilskuere i banens merchandise-boder.

»Det får ingen indflydelse på løbet,« siger Magnussen.

»Men det er ikke så fedt at komme her til Singapore og se alt den dis, der hænger over byen. Det er så tydeligt at se, at der er et problem, men det får ingen indflydelse, når vi er på banen.«

Så trods fortiden med brandsår og manglende væske og nutidens smog glæder Magnussen sig til Singapores Grand Prix.

»Man skal have en mindre fejlmargin på en gadebane, og det elsker jeg. Og netop fordi der er mindre plads til fejl, er gadebaner bare mere spændende og udfordrende.«

