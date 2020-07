Træningen til det britiske grandprix understregede, at den hurtige Silverstone-bane ikke passer til Haas-teamet og deres svage Ferrari-motor.

Romain Grosjean og Kevin Magnussen sluttede fredagens træning på henholdsvis 16.- og 19.-pladsen.

»Det bliver svært på den her bane. Her spiller topfart og lav vindmodstand en stor rolle, og samtidig er der en lang række højfarts-kurver,« forklarer Magnussen.

Der er kun et par måneder, til Magnussens option med Haas-teamet udløber, men danskeren har endnu ikke hørt, om teamchef Gene Haas vil indløse den.

Samtidig er der fortsat usikkerhed om hele teamets fremtid, for Gene Haas overvejer at trække sig ud af Formel 1.

»Jeg har ikke snakket med Gene om fremtiden,« siger Magnussen.

»Det er ikke noget, jeg blander mig i – jeg prøver bare at gøre det så godt som muligt på banen, og så håber jeg selvfølgelig på, at Gene stadig har lyst til at være med. Så vidt jeg ved, er der ikke noget nyt.«

Det er ingen hemmelighed, at Haas-teamets fremtidsudsigter i høj grad afhænger af resultaterne på banen.

Gene Haas er ikke interesseret i at fortsætte, hvis hans team ligger i bunden af feltet, og derfor kom Kevin Magnussens stærke 10.-plads for 14 dage siden i Ungarn på det helt rigtige tidspunkt.

Omvendt var resultatet af træningen i Silverstone ikke opløftende.

»Gene var glad efter løbet i Ungarn. Men det er ikke så vigtigt, at han var glad for et par uger siden – det er vigtigt, at han er glad i de kommende uger,« siger teamchef Guenther Steiner.