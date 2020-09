Kevin Magnussen ved godt, at hans Formel 1-fremtid er i fare. Der er ifølge Haas-teamchef Guenther Steiner op mod 10 seriøse bejlere til hans sæde. Alligevel er danskeren bemærkelsesværdig rolig. Faktisk nyder han situationen.

»Jeg stresser ikke over det,« siger han til B.T.

»Det gjorde jeg tidligere, men dengang var jeg ikke så selvsikker, som jeg er i dag. Nu har jeg kørt nogle sæsoner i Formel 1 og bygget noget erfaring og selvtillid op, som jeg manglede tidligere. Nu føler jeg ikke, at jeg hver eneste weekend skal vise alt hvad jeg kan – ellers at hele min fremtid er usikker. Jeg har vist hvad jeg kan, jeg har vist, at jeg forbedrer mig hvert år, jeg har vist, at jeg kan levere. Jeg føler ikke længere et pres for at vise noget helt ekstraordinært hver eneste weekend.«

»Jeg tror, der er en del af at blive voksen og moden. Jeg har lært, at man må se pragmatisk på den situation, man er i, og indse, at man kun kan gøre sit bedste. Men samtidig selvfølgelig være sikker på, at man virkelig gør sit bedste.«

Ved Magnussens tidligere kontraktudløb var det tydeligt, at usikkerheden påvirkede ham.

»I mit første år i Formel 1 var jeg jo helt panisk før hver eneste løb,« indrømmer han.

»Jeg følte, at jeg hver weekend skulle vise, at jeg var den bedste racerkører, der nogensinde havde eksisteret. Jeg var så usikker og havde ikke nogen erfaring og ikke nogen viden omkring hele Formel 1. I dag er jeg langt mere rolig og selvsikker. Så derfor stresser jeg ikke.«

Tværtimod.

»I dag nyder jeg det faktisk,« siger han.

Kevin Magnussen forstår udmærket hvorfor Haas-teamet ikke indløste den option teamet havde på ham for 2021. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen forstår udmærket hvorfor Haas-teamet ikke indløste den option teamet havde på ham for 2021. Foto: Grand Prix Photo

»Hvor jeg før syntes, det var stressende og ubehageligt og forfærdeligt, er det i dag spændende, at der er pres på. At der sker noget. Jeg ser den nuværende usikkerhed som en udfordring, der giver noget ild i maven. Men når det er sagt, ville jeg selvfølgelig også nyde at have min fremtid på plads.«

Fremtiden kunne for længst have været på plads. Haas-teamet havde indtil 1. september en option på Magnussen, der ville havde bundet ham til teamet i yderligere en sæson. Men teamejer Gene Haas og teamchef Guenther Steiner valgte at lade optionen udløbe, og det kan Magnussen godt forstå.

»Haas kunne jo allerede tidligt i sæsonen have meddelt, at vi fortsætter med den option, de havde. Det valgte de ikke at gøre, og så må vi se, hvad der sker. Der er mange ting i gang, så jeg kan sagtens forstå, at de ikke indløste optionen. Teamet skal jo – ligesom mig – kigge på de muligheder, der viser sig. Men dermed siger jeg ikke, at de ikke kommer til at vælge mig igen. Det håber jeg, de gør. Og jeg tror på det. Men det ville være tosset af dem ikke at se på, hvad der ellers er muligt.«

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean har også kontraktudløb, og efter Haas-teamets resultater i både 2019 og 2020 er det usandsynligt, at de begge bliver i teamet. Danskeren har de seneste tre år har scoret betydeligt flere point end franskmanden og bør derfor have de bedste odds for en ny kontrakt.

Kevin Magnussen føler han har gjort hvad han kunne for at sikre sig en ny kontrakt med Haas F1 Team Foto: FIA Pool via Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen føler han har gjort hvad han kunne for at sikre sig en ny kontrakt med Haas F1 Team Foto: FIA Pool via Grand Prix Photo

»I Formel 1 er det jo sådan, at man bliver målt mod sin teamkammerat, og hvis man ser de seneste tre sæsoner tilbage, så har det givet noget ro og noget selvsikkerhed. Jeg har med Romain haft en rigtig god kører som teamkammerat – en kører, der virkelig er hurtig og har nogle topkvaliteter. Han er ikke nem at slå!«

»Da jeg kom ind hos Haas, var det jo hans team – han havde været der fra starten, og de satsede virkelig på ham, for han havde spillet en stor rolle i opbygningen af teamet. Derfor var det i starten naturligvis ham, de havde mest tillid til. Det fortjente han også – han havde allerede kørt et år for teamet og havde generelt meget mere erfaring i Formel 1 end mig. Og alligevel kom jeg ind og slog ham - det er der, jeg finder min selvsikkerhed og ro i maven i. Jeg har leveret.«

»Og det kan jeg blive ved med!«